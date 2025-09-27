Αυτός διοργάνωνε τα άθλια porta potty στο Ντουμπάι: «Κορίτσια που κάνουν τα πάντα» - Τον τσίμπησαν undecover

Χειροπέδες πέρασαν, οι αστυνομικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Charles «Abbey» Mwesigwa, τον επικεφαλής δικτύου εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών στο Ντουμπάι στα περίφημη άθλια porta party.

O οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο από την Ουγκάντα, καταγράφηκε σε βίντεο να λέει σε μυστικό δημοσιογράφο ότι μπορούσε να του προσφέρει γυναίκες για σεξουαλικά πάρτι με αρχική τιμή 1.000 δολάρια.

Διαβάστε ακόμα: «Μας ανήκεις, θα κάνεις ό,τι θέλουμε»: Η Ουκρανή που ξυλοκοπήθηκε στο Ντουμπάι περιγράφει τον «εφιάλτη»

Του επεσήμανε μάλιστα πως οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» από τις επιθυμίες των πελατών. Δεν είναι σαφές ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Mwesigwa στα ΗΑΕ και οι αρχές της χώρας δεν έχουν ακόμη κάνει δημόσια ανακοίνωση για την υπόθεση, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, ένα δικηγορικό γραφείο του Ντουμπάι με το οποίο ήρθε σε επαφή το BBC δήλωσε ότι έλαβε επιβεβαίωση ότι ο Mwesigwa βρίσκεται υπό κράτηση στο Κεντρικό

Σωφρονιστικό Κέντρο στο Al Awir του Ντουμπάι. Ανέφεραν μάλιστα ότι η Interpol της Ουγκάντα εξέδωσε κόκκινη ειδοποίηση για τον Mwesigwa.

Η κόκκινη ειδοποίηση είναι ένα αίτημα προς τις αστυνομικές αρχές σε όλο τον κόσμο να συλλάβουν κάποιον εν αναμονή της έκδοσής του.

Η πρεσβεία της Ουγκάντας στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, Αμπού Ντάμπι, εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «οι έρευνες για την εμπορία ανθρώπων συνεχίζονται και έχουν ληφθεί μέτρα από τις αρχές των ΗΑΕ». Το BBC εκτιμά ότι αυτή η δήλωση σχετίζεται με την κράτηση του Mwesigwa.

Πώς ο Mwesigwa παγίδευε τις γυναίκες

Η έρευνα του BBC World Service παρουσίασε μαρτυρίες νεαρών γυναικών από την Ουγκάντα που δήλωσαν ότι ταξίδεψαν στο Ντουμπάι των ΗΑΕ με την υπόσχεση για δουλειά και ευκαιρίες, αλλά τελικά βρέθηκαν χρεωμένες και αναγκασμένες να ασχοληθούν με την πορνεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γυναίκες δήλωσαν ότι πίστευαν ότι ταξίδευαν στα ΗΑΕ για να εργαστούν σε χώρους όπως σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία. Η πορνεία είναι παράνομη στο Ντουμπάι.

Τουλάχιστον ένας από τους πελάτες του Mwesigwa ζητούσε τακτικά να αφοδεύσει πάνω στις γυναίκες, σύμφωνα με την «Mia», το όνομα της οποίας άλλαξε το BBC, για να προστατεύσει την ταυτότητά της, και η οποία δήλωσε ότι ήταν παγιδευμένη στο δίκτυο του Mwesigwa.

Ο Mwesigwa αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν στην έρευνα της BBC. Είπε ότι βοήθησε τις γυναίκες να βρουν κατάλυμα μέσω ιδιοκτητών ακινήτων και πρόσθεσε ότι οι γυναίκες τον ακολουθούσαν σε πάρτι λόγω των πλούσιων επαφών του στο Ντουμπάι.

«Σας είπα ότι είμαι απλώς ένας άνθρωπος που αγαπά τα πάρτι και προσκαλεί άτομα που ξοδεύουν πολλά χρήματα στα τραπέζια μου, με αποτέλεσμα πολλά κορίτσια να συρρέουν στο τραπέζι μου. Αυτό με κάνει να γνωρίζω πολλά κορίτσια και αυτό είναι όλο», είπε.

Η έρευνα της BBC αποκάλυψε επίσης ότι δύο γυναίκες που είχαν σχέση με τον Mwesigwa, η Monic Karungi και η Kayla Birungi, πέθαναν μετά από πτώση από πολυώροφα διαμερίσματα.

Αν και οι θάνατοί τους κρίθηκαν ως αυτοκτονίες, οι φίλοι και οι συγγενείς τους πιστεύουν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

