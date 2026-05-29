Βανς: «Δεν έχει κλειστεί ακόμα συμφωνία με το Ιράν αλλά έχουμε επιτύχει μεγάλη πρόοδο»

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει «μεγάλη πρόοδο» προς την επίτευξη συμφωνίας, πλην όμως ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη «έτοιμος» να υπογράψει το κείμενο, δήλωσε χθες Πέμπτη ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς.

«Διαπραγματευόμαστε ορισμένες διατυπώσεις. Έχουμε κάνει πολλή πρόοδο», ανέφερε ο κ. Βανς σε δημοσιογράφους στην βάση Άντριους. «Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και ότι ο πρόεδρος θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά φυσικά, αυτό μένει να εξακριβωθεί», πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε ακριβώς πότε ή αν ο πρόεδρος θα υπογράψει το το Μνημόνιο Κατανόησης. Είμαστε σε διαβουλεύσεις για ορισμένα σημεία διατύπωσης», δήλωσε ο Βανς.

«Υπάρχουν μερικά ζητήματα για τα πυρηνικά, το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και το ζήτημα του εμπλουτισμού. Επομένως, είμαστε σε διαβουλεύσεις μαζί τους. Πιστεύουμε ότι διαπραγματεύονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με καλή πίστη», δήλωσε ο Βανς.

«Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο, ότι ο πρόεδρος θα βρεθεί σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία, αλλά προφανώς αυτό παραμένει ακόμη υπό συζήτηση».

Παρά την πρόσφατη ανταλλαγή επιθέσεων, ο Βανς δήλωσε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, αλλά οι ΗΠΑ διατηρούν το δικαίωμα να εξαπολύσουν αμυντικά πλήγματα.

Ιρανικά ΜΜΕ: «Δεν έχει επιτευχθεί καμία συμφωνία»

Τα Ιρανικά ΜΜΕ, τα οποία επικαλείται το Sky News, ανέφεραν ότι «δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία» ενώ παράλληλα, αμφισβήτησαν ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Τα Axios, Reuters και AP επικαλέστηκαν αξιωματούχους που δήλωσαν ότι η συμφωνία βρισκόταν στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ για τελική έγκριση και θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα.

Η πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό διαμεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και ότι θα ειδοποιούσε το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί.