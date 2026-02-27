Βανς: «Καμία πιθανότητα για πόλεμο διαρκείας με το Ιράν»

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη - χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν - ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Washington Post.
«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος ενόψει -δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε στην εφημερίδα.
«Νομίζω ότι όλοι προτιμάμε τη διπλωματική επιλογή», συνέχισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν «στ’ αλήθεια από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».
Απεσταλμένοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν χθες στη Γενεύη τον τρίτο κύκλο έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με μεσολάβηση του σουλτανάτου του Ομάν.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο μέσω X κατά τη διάρκεια της νύχτας για τις «πιο εντατικές» συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη «μέχρι τώρα», αναφερόμενος σε «περαιτέρω πρόοδο».
