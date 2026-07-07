Βαριά ήττα για τον Πρίγκιπα Χάρι: Έχασε τη δικαστική μάχη κατά της Daily Mail

Ο πρίγκιπας Χάρι και έξι άλλες εξέχουσες προσωπικότητες αντιμετωπίζουν νομικό λογαριασμό έως και 50 εκατομμυρίων λιρών, αφού έχασαν την υπόθεσή τους εναντίον του εκδότη της Daily Mail σχετικά με ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησε παράνομες μεθόδους για την προμήθεια ειδήσεων.

Ο ίδιος και οι υπόλοιποι ενάγοντες, μεταξύ των οποίων και ο Ελτον Τζον, ισχυρίζονταν ότι δεκάδες δημοσιεύματα στην Daily Mail και τη Mail on Sunday, από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011, βασίστηκαν σε πληροφορίες που αποκτήθηκαν παράνομα. Μάλιστα έκανε λόγο για «σαφή, συστηματική και διαρκή χρήση παράνομης συλλογής πληροφοριών».

The £50million phone hacking case brought by Prince Harry, Doreen Lawrence and a raft of other celebrities against the publishers of the Daily Mail was today dismissed in full https://t.co/McnvR5ut9s 🔗 pic.twitter.com/4vkjev6rXz — Daily Mail (@DailyMail) July 7, 2026

Από την πλευρά της, η Associated Newspapers έκανε λόγο για ανυπόστατες συκοφαντίες. Οι εις βάρος της κατηγορίες απορρίφθηκαν στο σύνολό τους, με τον εκδοτικό όμιλο να μιλά για «μια σαρωτική νίκη για την Daily Mail και τους δημοσιογράφους της».

Στην περίληψη της απόφασής του, ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν υπογράμμισε ότι οι ενάγοντες όφειλαν να αποδείξουν έμπρακτα την παράνομη απόκτηση των πληροφοριών, καθώς οι απλές υπόνοιες δεν αρκούν, όπως μεταφέρει το Reuters.

«Το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα ότι, επειδή και μόνο μια πληροφορία ήταν ιδιωτική και η Associated δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει με σαφήνεια την πηγή της, το σχετικό άρθρο έπρεπε αυτομάτως να θεωρηθεί προϊόν παράνομης συλλογής πληροφοριών», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δικαστική σύνοψη. Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγο για «βάριά ήττα για τον πρίγκιπα Χάρυ».