Βαριές κατηγορίες πολιτικής κατασκοπείας για τον Εκρέμ Ιμάμογλου: Ποινές έως 20 έτη ζητά η εισαγγελία

Ποινή κάθειρξης από 15 έως 20 έτη ζητεί η εισαγγελία Κωνσταντινούπολης για τέσσερις υπόπτους, ανάμεσά τους και ο πρώην δήμαρχος της πόλης Εκρέμ Ιμάμογλου, στο πλαίσιο έρευνας για τα αδικήματα της «πολιτικής κατασκοπείας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με το εκτενές κατηγορητήριο, τα φερόμενα αδικήματα τελέστηκαν την περίοδο 2019–2025 και αφορούν τον Ιμάμογλου, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά τη σύλληψή του, καθώς και τους Χουσεΐν Γκουν, Νετζατί Οζκάν και Μερντάν Γιανταδάγ.

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», στο πλαίσιο της οποίας προστέθηκαν και οι κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Το κατηγορητήριο, 160 σελίδων, περιγράφει ένα διεθνές ψηφιακό δίκτυο που φέρεται να αξιοποίησε τη βάση δεδομένων του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης για τη συλλογή και διαρροή προσωπικών δεδομένων ψηφοφόρων, καθώς και για τη χειραγώγηση εκλογικών διαδικασιών.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι η προεκλογική ομάδα του Ιμάμογλου συνδέθηκε με επιχειρηματία που συνεργάστηκε με βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών, με στόχο την εξασφάλιση διεθνούς στήριξης στην προεδρική του υποψηφιότητα.

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο του 2025 κατηγορούμενος για «διαφθορά» και προσβολή εισαγγελέα, αρνείται όλες τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη. Η δίκη του για τις συνολικά 142 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατασκοπείας, έχει οριστεί για τις 9 Μαρτίου 2026, με την εισαγγελία να ζητά ιδιαίτερα υψηλές ποινές.

Το κατηγορητήριο έχει ήδη διαβιβαστεί στο 25ο Κακουργιοδικείο Κωνσταντινούπολης, το οποίο θα αποφανθεί για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη.