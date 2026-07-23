«Βαρύ» πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ της ΕΕ προς την Google - Παραβίαζε κανόνες ανταγωνισμού

Πρόστιμο-καμπάνα ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google, επειδή παραβίαζε τους κανόνες ανταγωνισμού στις online αναζητήσεις αλλά και εντός της εφαρμογής Google Play, εκκινώντας έτσι ένα νέο πιθανό κύκλο κρίσης με την Ουάσινγκτον.

Σημειώνεται πως το ποσό είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ από τις Βρυξέλλες κατά εταιρείας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Ψηφιακών Αγορών (Digital Markets Act - DMA), ισχυρής ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των τεχνολογικών κολοσσών.

Συγκεκριμένα, πρόστιμο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε στην Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google Search, επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε αυτό προστίθεται δεύτερο πρόστιμο 430 ευρώ για την παρεμπόδιση των developers που χρησιμοποιούν το Play Store να κατευθύνει τους πελάτες προς άλλα εικονικά σημεία πώλησης.

Για μία πολύ σημαντική απόφαση που έχει ως στόχο να εγγυηθεί ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες στο Ιντερνετ, μίλησε η ευρωπαία επίτροπος Χέννα Βιρκούνεν.

Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά την γνώμη της θα οδηγήσει υποβάθμιση των υπηρεσιών της, τις οποίες ωστόσο εκτιμούν οι χρήστες..

«Για να συμμορφωθούμε με αυτούς τους κανόνες, είμαστε υποχρεωμένοι να αφαιρέσουμε λειτουργίες αναζήτησης σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσία που εκτιμούν οι Ευρωπαίοι, όπως η αυτόματη εμφάνιση τιμών και της διαθεσιμότητας ξενοδοχείων, πτήσεων και εστιατορίων, καθώς και να άρουμε ορισμένες δικλείδες ασφαλείας στο Google Play», δήλωσε σε οργισμένο τόνο ο Κεντ Γουόκερ, πρόεδρος παγκόσμιων επιχειρήσεων της Google, σε ανακοίνωση που διαβιβάστηκε στο AFP.

Η απόφαση κινδυνεύει να τροφοδοτήσει την οργή της Ουάσινγκτον απέναντι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Ψηφιακών Αγορών, για τον οποίο ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι βάζει «στο στόχαστρο αδίκως τους αμερικανικούς κολοσσούς του τομέα».

Σχετικά με το θέμα, 25 ρεπουμπλικανοί βουλευτές έγραψαν αυτήν την εβδομάδα στον Τραμπ για να του ζητήσουν να λάβει μέτρα αντιποίνων κατά της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αν επιμείνει να εφαρμόζει «νόμους, πολιτικές ή διακριτική μεταχείριση στον ψηφιακό τομέα», κυρίως μέσων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Ψηφιακών Αγορών.

«Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι νόμοι που υιοθετούνται από τα κυρίαρχα όργανά μας εφαρμόζονται και γίνονται πλήρως σεβαστά», δήλωσε η Τερέσα Ριμπέρα, υπεύθυνη για τον Ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Υποβάθμιση των προϊόντων»

Επειτα από έρευνα που ξεκίνησε το 2024, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε ότι η Google επιφύλαξε προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες σύγκρισης τιμών πτήσεων και ξενοδοχείων, στην δική της μηχανή αναζήτησης, εις βάρος των ανταγωνιστών της.

Επίσης, η Κομισιόν προσάπτει στην Google ότι εφάρμοζε την πρακτική του antisteering στο Google Play. Μία πρακτική που απαγορεύεται από τον DMA και έχει ως στόχο να εμποδίσει τους developers να προωθούν άλλα ψηφιακά καταστήματα εφαρμογών.

Η Google, η οποία έχει προτείνει ή εφαρμόσει μέτρα σε μία προσπάθεια εναρμονισμού με τον DMA, έχει προθεσμία 60 ημερών για να δεχθεί την απόφαση. Πέραν αυτού του χρόνου, επαπειλείται η επιβολή επιπλέον προστίμων.

Η Google αμφισβητεί τα αποτελέσματα της έρευνας. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι τα εμπλουτισμένα αποτελέσματα αναζήτησης ικανοποιούν την ζήτηση των χρηστών και επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο DMA εφαρμόζεται από τις Βρυξέλλες.

«Δεν πρόκειται για ισότιμο ανταγωνισμό, πρόκειται για υποβάθμιση των προϊόντων που επιβάλλεται από μέλη μίας μικρής ομάδας με κίνητρο τα δικά τους συμφέροντα, εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών και των ευρωπαίων καταναλωτών», δήλωσε ο Κεντ Γουόκερ προσθέτοντας το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει «να βελτιώνει τα προϊόντα, όχι να τα μετατρέπει σε λιγότερο καλά». Ως προς τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Play Store, θα σήμαιναν κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας, αποδυναμώνοντας τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από την Google.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις κατά των Apple και Meta βάσει του DMA, αλλά για χαμηλότερα ποσά (500 και 200 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα).

Για την Google η απόφαση προστίθεται σε μία σειρά αρνητικών γι' αυτήν αποφάσεων στην Ευρώπη.

Την περασμένη εβδομάδα, η Κομισιόν της επέβαλε να ανοίξει το λειτουργικό σύστημα Android σε υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης ανταγωνιστικών του δικού της Gemini και να μοιράζεται να δεδομένα που συγκεντρώνει μέσω του Google Search με τους ανταγωνιστές της

Και τον Σεπτέμβριο, η Κομισιόν της επέβαλε πρόστιμο 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην online διαφήμιση.

Τέλος, η Κομισιόν ερευνά από τον Δεκέμβριο την μεταχείριση των ενημερωτικών sites στο Google Search.