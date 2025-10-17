Βασάνισε, σκότωσε 12χρονη και την πέταξε στον δρόμο: Ο φόνος που έφτασε στη γαλλική Βουλή

Η γυναίκα που φέρεται να κακοποίησε και να βασάνισε ένα 12χρονο κορίτσι, πριν το αφήσει να πεθάνει από ασφυξία, δικάζεται σήμερα για φόνο στη Γαλλία, σε μια υπόθεση που έχει σοκάρει τη χώρα και έχει προκαλέσει πολιτικό «χείμαρρο».

Το άψυχο σώμα της Λόλα Νταβιέτ βρέθηκε τυλιγμένο σε σακούλα, μέσα ένα πλαστικό μπαούλο που είχε πεταχτεί στον δρόμο κοντά στο σπίτι της, όπως περιγράφει ο Guardian.

Η Ντάχμπια Μπενκιρέντ, 27 ετών, κατηγορείται για τη δολοφονία ανήλικης, για βιασμό και βασανιστήρια, σε μια υπόθεση που προκάλεσε φρίκη στη Γαλλία πριν από τρία χρόνια.

Γαλλία: Ο φόνος που δίχασε την κοινωνία

Ο ακροδεξιός χώρος στη Γαλλία είχε προσπαθήσει, λόγω της καταγωγής της Μπενκιρέντ, να αποκομίσει πολιτικό όφελος από τη δολοφονία, αφού ανακαλύφθηκε ότι η γεννημένη στην Αλγερία γυναίκα, δεν είχε έγγραφα παραμονής στη Γαλλία και είχε λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα δύο μήνες νωρίτερα.

Διαβάστε ακόμα: Έφυγε από τη ζωή η Σούζαν Στάμπεργκ – H φωνή που άνοιξε τον δρόμο στις γυναίκες της ενημέρωσης

Η Νταβιέτ είχε περπατήσει μερικές εκατοντάδες μέτρα από το σχολείο και έφτασε στο σπίτι της στο 19ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου οι γονείς της ήταν οι θυρωροί του κτιρίου, λίγο μετά τις 3 μ.μ. την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Το βίντεο παρακολούθησης του κτιρίου καταγράφει την Μπενκιρέντ, η οποία ήταν άστεγη και άνεργη αλλά διέμενε στο διαμέρισμα της αδερφής της στο κτίριο, να συναντά τη Λόλα λίγο μετά τις 3 μ.μ. μπροστά από το κτίριο.

Οι γονείς της Νταβιέτ σήμαναν συναγερμό όταν η κόρη τους δεν έφτασε σπίτι. Μιάμιση ώρα αργότερα, η Μπενκιρέντ βιντεοσκοπήθηκε στον διάδρομο εισόδου του κτιρίου περιτριγυρισμένη από βαλίτσες, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου μπαούλου.

Η Μπενκιρέντ, η οποία λέγεται ότι έδωσε συγκεχυμένες αφηγήσεις για τα γεγονότα, εξετάστηκε από αρκετούς ψυχιάτρους και ψυχολόγους, αλλά κρίθηκε ότι μπορούσε να δικαστεί. Κρατείται στις φυλακές Φρεσν, νότια του Παρισιού, τα τελευταία τρία χρόνια.

Λίγο μετά τη δολοφονία, το ακροδεξιό Rassemblement National της Μαρίν Λε Πεν επιχείρησε να κεφαλαιοποιήσει της συνθήκες της δράστριας. Ο Éric Pauget, των δεξιών Les Républicains, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι η Λόλα δολοφονήθηκε ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης αδυναμίας της Γαλλίας στο μεταναστευτικό.

Ωστόσο, οι βουλευτές παροτρύνθηκαν από υπουργούς της κεντρώας κυβέρνησης να «επιδείξουν λίγη ευπρέπεια».

Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Éric Dupond-Moretti, τους κατηγόρησε ότι έπαιζαν «μικροπολιτικά παιχνίδια» και ότι χρησιμοποιούσαν «το φέρετρο ενός 12χρονου κοριτσιού» για να προωθήσουν την πολιτική τους αφήγηση.

Στη Γαλλία, κάθε πράξη σεξουαλικής διείσδυσης οποιουδήποτε είδους, που διαπράττεται σε άλλο άτομο με βία, εξαναγκασμό, απειλές ή αιφνιδιασμό, θεωρείται βιασμός. Η Μπενκιρέντ αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης εάν καταδικαστεί.

Η δίκη θα διαρκέσει μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, οπότε και αναμένεται η έκδοση της ετυμηγορίας.