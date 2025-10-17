Έφυγε από τη ζωή η Σούζαν Στάμπεργκ – H φωνή που άνοιξε τον δρόμο στις γυναίκες της ενημέρωσης

Η Σούζαν Στάπεργκ, η γυναίκα που άνοιξε τον δρόμο για τις γυναίκες στη ραδιοφωνική δημοσιογραφία των Ηνωμένων Πολιτειών, πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Το NPR, το δίκτυο με το οποίο συνέδεσε το όνομά της, ανακοίνωσε τον θάνατό της την Πέμπτη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την αιτία.

Τα πρώτα βήματα στην ενημέρωση

Η Στάμπεργκ εντάχθηκε στο NPR στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν το δίκτυο έκανε τα πρώτα του βήματα. Το 1972 ανέλαβε την παρουσίαση του «All Things Considered», σε μια εποχή που δεν υπήρχαν γυναικεία πρότυπα στον χώρο.

Όπως είχε παραδεχθεί, στην αρχή προσπάθησε να μιμηθεί τους άνδρες συναδέλφους της, μέχρι που της ζητήθηκε να είναι ο εαυτός της. Έτσι, συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός νέου, πιο φυσικού και αυθεντικού ύφους στο ραδιόφωνο.

Η ίδια καθιέρωσε τον όρο «ιδρύτρια μητέρα» για να περιγράψει τον εαυτό της και τρεις ακόμη γυναίκες – την Κόκι Ρόμπερτς, τη Νίνα Τότενμπεργκ και τη Λίντα Βερθάιμερ – που έβαλαν τα θεμέλια του NPR. «Κουράστηκα να ακούω για τους Ιδρυτές Πατέρες», είχε δηλώσει, «οπότε αποφάσισα ότι εμείς ήμασταν οι Ιδρύτριες Μητέρες».

Για 14 χρόνια παρουσίαζε το «All Things Considered», ενώ στη συνέχεια ανέλαβε το «Weekend Edition Sunday», όπου καθιέρωσε τα διάσημα παζλ της Κυριακής με τον Γουίλ Σορτς.

Το 1979 παρουσίασε μια ιστορική δίωρη εκπομπή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, δίνοντας στους ακροατές τη δυνατότητα να του απευθύνουν απευθείας ερωτήσεις – μια πρωτοποριακή στιγμή για το αμερικανικό ραδιόφωνο.

Ως πολιτιστική ανταποκρίτρια, κάλυψε για δεκαετίες θέματα τέχνης και κοινωνίας, παίρνοντας συνεντεύξεις από προσωπικότητες όπως η Ρόζα Παρκς, η Άνι Λίμποβιτς, η Νάνσι Ρίγκαν και ο Τζέιμς Μπόλντουιν.

Διακρίσεις και τιμές

Η Στάμπεργκ εισήχθη στο Εθνικό Ραδιοφωνικό Hall of Fame, ενώ το 2020 απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.

Ήταν γνωστή για το συνομιλιακό της ύφος, την ευφυΐα της και την ικανότητά της να βρίσκει πάντα την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία.

Η προσωπική της διαδρομή

Γεννημένη το 1938 στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ ως Σούζαν Λέβιτ, μεγάλωσε στο Μανχάταν.

Γνώρισε τον σύζυγό της, Λούις Στάμπεργκ, στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης. Από την οικογένειά της αφήνει πίσω τον γιο της, Τζος Στάμπεργκ, και τις δύο εγγονές της, Βίβιαν και Λένα.