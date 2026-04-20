Το BBC δείχνει την «πόρτα» στο 10% των εργαζομένων: Συνεχής ύφεση για τον ιστορικό σταθμό

To βρετανικό BBC, o παλαιότερος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός του κόσμου, προχωρά την επόμενη διετία σε μαζικές απολύσεις που θα δουν περίπου το 10% του δυναμικού του να μένει χωρίς εργασία.

Όπως αναφέρει το Deutsche Welle, ο βρετανικός σταθμός φέρεται να μην εξασφαλίζει από την κυβέρνηση και το κοινό του τη χρηματοδότηση και τους πόρους που χρειάζεται.

Έτσι, ανακοίνωσε και επίσημα λίγες ημέρες πριν ότι ένας στους 10 υπαλλήλους θα χάσει τη δουλειά του με σκοπό, ο σταθμός να εξοικονομήσει 500 εκατομμύρια λίρες.

BBC: Οι περικοπές που έπονται

Και το χρονοδιάγραμμα είναι σφιχτό. Μέσα στα επόμενα δύο έτη, 1.800 με 2.000 θέσεις εργασίας θα περικοπούν ώστε να αντιμετωπίσει τις «σοβαρές οικονομικές πιέσεις» που δέχεται.

Η είδηση έγινε γνωστή λίγο πριν την άφιξη του νέου γενικού διευθυντή του BBC και πρώην στελέχους της Google, Ματ Μπρίτιν στις 18 Μαΐου. Το έργο των ανακοινώσεων ανέλαβε ο προσωρινός γενικός διευθυντής, Ρόντρι Τάλφαν Ντέιβις ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να διαγράψει ολόκληρα κανάλια ή υπηρεσίες.

Σύμφωνα με email που στάλθηκε στους υπαλλήλους, «η διαφορά μεταξύ του κόστους και των εσόδων μεγαλώνει. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες: ο πληθωρισμός στην παραγωγή παραμένει πολύ υψηλός, τα τέλη που πληρώνουν οι Βρετανοί τηλεθεατές και τα εμπορικά έσοδα είναι υπό πίεση ενώ η παγκόσμια οικονομία παραμένει ταραγμένη».

Επίσης, αναφέρθηκε ότι θα υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι στις δαπάνες των προσλήψεων, των ταξιδίων, στις συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης αλλά ακόμα και στη συμμετοχή σε συνέδρια, βραβεία και εκδηλώσεις.

Ο οργανισμός θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα μέσα στο έτος όμως είναι σίγουρο ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση του οργανισμού των τελευταίων 15 ετών. Αυτή τη στιγμή, το BBC απασχολεί 21.500 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης ενώ τα ετήσια έξοδά του υπολογίζονται στις 6 δισεκατομμύρια λίρες.

Ο σταθμός χρηματοδοτείται κυρίως από τα τέλη, ο αριθμός των οποίων όμως μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, πέρυσι, αν και έλαβε 3,8 δις από 23,8 νοικοκυριά, 300.000 σπίτια εγκατέλειψαν το BBC έχοντας ως βασικό πρόβλημα, το διαρκώς αυξανόμενο κόστος των τελών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την 1η Απριλίου αυξήθηκε και πάλι το ετήσιο κόστος από τις 174,5 λίρες στις 180 λίρες.