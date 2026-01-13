Το BBC ψάχνει νομική «έξοδο κινδύνου» για τη μήνυση Τραμπ: Ζητά ακύρωση από δικαστήριο των ΗΠΑ

Το BBC πρόκειται να ζητήσει από την αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει την αγωγή για δυσφήμιση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διεκδικεί από τον βρετανικό όμιλο 10 δισεκατομμύρια δολάρια για μονταρισμένο βίντεο ομιλίας του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγή τον Δεκέμβριο στη Φλόριντα, κατηγορώντας το BBC για δυσφήμιση και παραβίαση ενός νόμου περί εμπορικών πρακτικών. Ο Τραμπ απαιτεί αποζημιώσεις και τόκους 5 δισεκ. δολαρίων (5,7 δισεκ. ευρώ) για κάθε μία από τις κατηγορίες, αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Το BBC είχε μεταδώσει στην εκπομπή "Panorama", πριν από τις προεδρικές εκλογές το 2024, αποσπάσματα μιας ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, που είχαν μονταριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο πρόεδρος φαινόταν να καλεί τους οπαδούς του να επιτεθούν στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον.

BBC: Έτοιμο να διαψεύσει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν χθες, Δευτέρα, οι δικηγόροι του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού ομίλου αναφέρουν ότι θα «ζητήσουν την απόρριψη της αγωγής λόγω προσωπικής αναρμοδιότητας» του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μαϊάμι, πόλης όπου κατοικεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Έχουν περιθώριο μέχρι τις 17 Μαρτίου προκειμένου να καταθέσουν αυτό το αίτημα απόρριψης.

Θα υποστηρίξουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα μπορεί να αποδείξει» ότι το ντοκιμαντέρ, που μεταδόθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, "του προκάλεσε νομικά αναγνωρίσιμη ζημία".

Ο Ρεπουμπλικανός «επανεξελέγη στις 5 Νοεμβρίου 2024, μετά τη μετάδοση του ντοκιμαντέρ. Κέρδισε τη Φλόριντα με ένα εντυπωσιακό περιθώριο 13 μονάδων, βελτιώνοντας τις επιδόσεις του τού 2020 και 2016», υπογραμμίζουν στα έγγραφα αυτά, εκτιμώντας πως η απαίτησή του δεν είναι «παραδεκτή».

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ είχε στείλει επιστολή με την οποία ζητούσε συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να καταφέρει να τον κατευνάσει. Δήλωσε ωστόσο ότι είναι αποφασισμένος να αμφισβητήσει οποιαδήποτε αγωγή για δυσφήμιση.