Βέλγιο: Ιδρύθηκε ακροδεξιό κόμμα που ονομάζεται... «TRUMP»

Στο Βέλγιο ιδρύθηκε γαλλόφωνο ακροδεξιό κόμμα που ονομάζεται... «TRUMP».

Όπως σχολιάζει σκωτικά το Politico, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί μερικές φορές να θεωρεί τον εαυτό του «πρόεδρο της Ευρώπης» λόγω της τεράστιας επιρροής του στην πολιτική των Βρυξελλών, αλλά ούτε ο ίδιος θα περίμενε να δει το όνομά του στα εκλογικά ψηφοδέλτια της πόλης.

Ωστόσο, ένα ακροδεξιό γαλλόφωνο κόμμα του Βελγίου, το οποίο πήρε το όνομά του από τον πρόεδρο των ΗΠΑ μέσω ενός έμμεσου ακρωνυμίου, ιδρύθηκε πρόσφατα από έναν πρώην πρόεδρο του Εθνικού Μετώπου του Βελγίου, όπως ανέφερε η τοπική εφημερίδα BRUZZ.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το απόλυτο σύμβολο του λαϊκισμού. Ενσαρκώνει άμεσα αυτό που πρεσβεύουμε», δήλωσε ο Σαλβατόρε Νικοτρά, ιδρυτής του «TRUMP», στον ιστότοπο.

Το TRUMP - που σημαίνει «Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes» (Όλοι Ενωμένοι για την Ένωση των Λαϊκιστικών Κινημάτων) - είναι ο διάδοχος των ακροδεξιών βαλλωνικών κομμάτων Chez Nous και Βελγικό Εθνικό Μέτωπο (NF).

Σε αντίθεση με το Vlaams Belang της Φλάνδρας, το μεγαλύτερο ακροδεξιό κόμμα του Βελγίου, το «TRUMP» δεν υποστηρίζει την απόσχιση, σημείωσε ο Νικοτρά και στοχεύει να συμμετάσχει τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2029.

«Είμαστε ένα δεξιό λαϊκιστικό κόμμα με κοινωνική κλίση», είπε.

Ο Νικοτρά, ο οποίος διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή Saint-Gilles των Βρυξελλών από το 1994 έως το 2000, δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να κατέβει υποψήφιος στην πρωτεύουσα του Βελγίου ή στις δημοτικές εκλογές.

Άλλοι ιδρυτές, όλοι πρώην μέλη του NF, περιλαμβάνουν τον Εμανουέλ Λικαρί, πρώην μέλος του Vlaams Belang, ο οποίος αφαιρέθηκε από τις λίστες του κόμματος μετά την καταγγελία ότι εξυμνούσε ανοιχτά τον φασισμό.

Η επίσημη ίδρυση του «TRUMP» θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου.