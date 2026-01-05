Βενεζουέλα: 3.000 Έλληνες ζουν με τον φόβο στο κατώφλι - «Έχω τρόφιμα για 15 ημέρες»

Η ελληνική κοινότητα στο Καράκας βιώνει ώρες αβεβαιότητας και φόβου, καθώς η Βενεζουέλα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς διεθνούς κρίσης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας μίλησε στο Star και περιέγραψε μια εικόνα που σοκάρει: «Εχθές δεν κυκλοφορούσε κανείς. Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση στο δρόμο, αλλά ο κόσμος φοβάται».

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρθηκαν, ουρές σχηματίζονται ήδη στα σούπερ μάρκετ, ενώ τα ράφια παραμένουν άδεια. Ο Αλέξανδρος, μέλος της κοινότητας, εξήγησε πως έχει προμηθευτεί τρόφιμα για 15 ημέρες:

«Ο κόσμος φοβάται να ανοίξει τα μαγαζιά μήπως πάει ο κόσμος και τα αδειάσει. Έχει πολλή φτώχεια εδώ. Εμείς προετοιμαστήκαμε. Εγώ πήρα για 15 μέρες.

Οι περισσότεροι δεν μπορούν. Δεν έχουν λεφτά ούτε να πάνε Παναμά να βγάλουν διαβατήριο».

Η ελληνική κοινότητα βρίσκεται σε στάση αναμονής, προσπαθώντας να κατανοήσει τις εξελίξεις και να προστατευτεί μέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει από ώρα σε ώρα.

Τι συνέβη στη Βενεζουέλα με Τραμπ και Μαδούρο σε bullets

Ο Νικολάς Μαδούρο συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις μετά από μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση των ΗΠΑ.

συνελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις μετά από μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν «μεγάλης κλίμακας επίθεση» σε στόχους στη Βενεζουέλα και ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες περί «ναρκο-τρομοκρατίας».

Ο Μαδούρο οδηγήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσιάστηκε νωρίτερα στο αμερικανικό δικαστήριο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «τρέξουν προσωρινά τη χώρα» μέχρι να υπάρξει ειρηνική μετάβαση εξουσίας και να «ξεκινήσει ξανά η ροή του πετρελαίου».

Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει σοκ στη διεθνή κοινότητα, ενώ ειδικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η σύλληψη Μαδούρο αποτελεί ιστορικό γεγονός με τεράστιες γεωπολιτικές συνέπειες