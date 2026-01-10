Βενεζουέλα: Αμερικανοί διπλωμάτες στο Καράκας - Σκεπτικοί οι κολοσσοί πετρελαίου για το σχέδιο Τραμπ

Σε συνομιλίες βρίσκονται από σήμερα, (10/01) Αμερικανοί διπλωμάτες που έφτασαν στο Καράκας της Βενεζουέλας με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019, μετά την πτώση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και τις πρώτες απελευθερώσεις αντιφρονούντων.

Η κυβέρνηση της προσωρινής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες «αποφάσισε να ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών», σύμφωνα με τον Βενεζουελάνο υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Γκιλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, Αμερικανοί διπλωμάτες ταξίδεψαν χθες Παρασκευή στο Καράκας, κάτι που επιβεβαίωσε και Αμερικανός αξιωματούχος, λίγη ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «ακύρωσε» δεύτερη αμερικανική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας καθώς το Καράκας «συνεργάζεται» με την Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Τραμπ, η απελευθέρωση κάποιων αντιφρονούντων είναι «μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση» του Καράκας. «Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται καλά», κυρίως «για την ανοικοδόμηση» της πετρελαϊκής βιομηχανίας, σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Ροντρίγκες δήλωσε ότι η χώρα της δεν είναι «ούτε υποταγμένη ούτε υποτελής» της Ουάσινγκτον και υπογράμμισε «την αφοσίωσή της προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο».

Διαβάστε επίσης: Βενεζουέλα: Επιφυλακτικοί οι πετρελαϊκοί κολοσσοί για να επενδύσουν

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε χθες μέσω Telegram ότι δέχθηκε τον πρέσβη της Ρωσίας Σεργκέι Μελίκ-Μπαγκντασαρόφ, επισημαίνοντας ότι συνεχίζει «να εργάζεται πάνω στο πρόγραμμα συνεργασίας» με τη Μόσχα.

Μετά το πέρας των συνομιλιών με τους προέδρους της Βραζιλίας και της Κολομβίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και Γουστάβο Πέτρο, και με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, η Ροντρίγκες «επανέλαβε» ότι η Βενεζουέλα θα αντιταχθεί μέσω «της διπλωματικής οδού» «στην εγκληματική, παράνομη και παράτυπη επίθεση που διαπράχθηκε» στις 3 Ιανουαρίου με τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς πριν την αιχμαλώτιση του Μαδούρο.

Επισημαίνεται πως η αμερικανική κυβέρνηση εξακολουθεί να απαγορεύει τις εξαγωγές του πετρελαίου της Βενεζουέλας, ενώ χθες ανακοίνωσε ότι συνέλαβε στα διεθνή ύδατα ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο είχε αποπλεύσει από τη Βενεζουέλα, το πέμπτο τις τελευταίες εβδομάδες.

Η συνέλευση Τραμπ με τους κολοσσούς πετρελαίου

Εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο στελέχη πετρελαϊκών κολοσσών, τους οποίους προέτρεψε να εκμεταλλευθούν τις εξελίξεις για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεράστια αποθέματα της Βενεζουέλας, διαβεβαιώνοντάς τους πως οι επενδύσεις τους θα είναι «απολύτως ασφαλείς».

«Θα συνδιαλέγεστε απευθείας μαζί μας, δεν θα συνδιαλέγεστε με τη Βενεζουέλα», τόνισε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας ExxonMobil, ο Ντάρεν Γουντς, δήλωσε ότι δεν θα βιαστεί να κάνει νέες επενδύσεις, εκτιμώντας ότι είναι «αδύνατο να επενδύσει κανείς εκεί» υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

«Πρέπει να υπάρξουν διαρκείς και αξιόπιστες εγγυήσεις για τις επενδύσεις, καθώς και αλλαγές στη νομοθεσία για τους υδρογονάνθρακες στη χώρα» πρόσθεσε.

Αρκετά άλλα στελέχη στη συνάντηση εξέφρασαν παρόμοια απροθυμία, προειδοποιώντας ότι ο κλάδος θα έπρεπε πρώτα να εξασφαλίσει εκτεταμένες εγγυήσεις ασφάλειας και χρηματοδότησης πριν ξεκινήσει μια πολυετή προσπάθεια αύξησης της παραγωγής πετρελαίου.

Ακόμη και ο επενδυτής στον τομέα του πετρελαίου Χάρολντ Χαμ, μεγάλος δωρητής του Τραμπ, υπονόησε ότι η στήριξη του προς το αμερικανικό σχέδιο θα ερχόταν μόνο αν παρέχονταν πολύ περισσότερες διαβεβαιώσεις.

Διαβάστε επίσης: Βενεζουέλα: «Εγκληματική η επιθετικότητα των ΗΠΑ» λέει η μεταβατική πρόεδρος

«Απαιτείται μια τεράστια επένδυση, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, και σίγουρα χρειαζόμαστε χρόνο για να το δούμε να υλοποιείται», είπε συγκεκριμένα.

Εννέα κρατούμενοι απελευθερώθηκαν

Στο μεταξύ, ο αντιφρονών Εντμούντο Γκονσάλες Ουρούτια, που βρίσκεται εξόριστος στην Ισπανία, ζήτησε να αναγνωριστεί η νίκη του έναντι του Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε το 2025 με το Νόμπελ Ειρήνης, αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον «την επόμενη εβδομάδα».

Όσο αναμένεται η απελευθέρωση «πολλών κρατούμενων», σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφού της Ντέλσι, δεκάδες συγγενείς αντιφρονούντων ή ακτιβιστών συγκεντρώθηκαν στα σωφρονιστικά ιδρύματα της Βενεζουέλας.

«Δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα», ανέφεραν οικογένειες που έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή Rodeo I, στο ανατολικό Καράκας. Έπειτα από ώρες αναμονής οι οικογένειες αποφάσισαν να περάσουν τη νύκτα του Σαββάτου σε έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό έξω από το σωφρονιστικό ίδρυμα.

Ακτιβιστές καλούν για απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων | AP

Σύμφωνα με τον Αλφρέντο Ρομέρο, δικηγόρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Foro Penal, μόνο εννέα κρατούμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι και «μένουν 811 πολιτικοί κρατούμενοι στη Βενεζουέλα».

«Από τους 87 πολιτικούς κρατούμενους με ξένη υπηκοότητα που κρατούνται στη Βενεζουέλα, δύο είναι Αμερικανοί πολίτες», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Χ.

Πέντε Ισπανοί που αφέθηκαν ελεύθεροι την Πέμπτη έφτασαν νωρίς το απόγευμα χθες στη Μαδρίτη, ανάμεσά τους η γνωστή ακτιβίστρια και δικηγόρος με διπλή υπηκοότητα Ροθίο Σαν Μιγκέλ.