Βενεζουέλα: Το απόκοσμο σκηνικό στον ουρανό του Καράκας - Ανατριχιαστικά βίντεο

Την ώρα που η Βενεζουέλα δεν έχει συνέλθει από τους φονικούς σεισμούς, που στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 2.000 άτομα - ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι - ένα απόκοσμο θέαμα ήρθε για να προκαλέσει νέο κύμα αγωνίας.

Ο ουρανός στο Καράκας πήρε ένα κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα το απόγευμα της Τρίτης (30/06), με τους πολίτες να μην μπορούν να αντιληφθούν αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Θα μπορούσε να είναι σκληρή ταινίας, αλλά οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα είναι καθόλα αληθινές.

Οι χρήστες των social media κατέληξαν σε πολλά συμπεράσματα όσον αφορά στους λόγους πίσω από το παράξενο φαινόμενο, με ορισμένους να το βλέπουν ως κακό οιωνό και άλλους να κάνουν λόγο ακόμα και για «Αποκάλυψη». Βέβαια, η χώρα ζει ήδη μία από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της.

Αλλά, η επιστήμη έχει όλες τις απαντήσεις για τον κόκκινο ουρανό της Βενεζουέλας.

🇻🇪 | En Venezuela el cielo se tiñó de rojo. pic.twitter.com/CHBIV9yz3e — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 1, 2026

Πρόκειται για σκέδαση Rayleigh (πρόκειται για το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο φωτεινά κύματα σκεδάζονται από μικροσκοπικά μόρια αερίων) το οποίο συνδυασμένο, σε συνδυασμό με κυκλοφορία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Συνήθως, διασκορπίζει μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε, και σπάνια πιο έντονα, όπως το κόκκινο. Παράλληλα, η σαχαριανή σκόνη πάνω από τη Βενεζουέλα είναι εξαιρετικά λεπτή και λειτουργεί σαν φυσικό φίλτρο.

🇻🇪 An eerie orange-red sky lit up Caracas, Venezuela



While many called it mysterious, experts say the phenomenon has a simple explanation: Saharan dust interacting with the atmosphere, combined with the scattering of sunlight at sunset.



But it still looks like the opening scene… https://t.co/U2L2L8B40z pic.twitter.com/ZegJG1EqgU — NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2026

«Η επιστήμη μπορεί να έχει την απάντηση. Αλλά, πνευματικά, η εικόνα μοιάζει αδύνατο να αγνοηθεί. Ένας αιματοβαμμένος ορίζοντας πάνω από το έθνος που έχει ήδη σειστεί από τους σεισμούς, το πένθος, τα ερειπωμένα κτίρια και τους χιλιάδες αγνοούμενους» σχολίασε μία χρήστης.

#Mundo 🔴🇻🇪 Impactante imagen desde Caracas.



El cielo sorprendió a los habitantes de la capital venezolana al teñirse de un intenso color rojo durante las últimas horas.



📹 Así luce el cielo en Caracas este 30 de junio, un fenómeno que ha llamado la atención de miles de… pic.twitter.com/IzIlnKqxPS — Vanguardia (@vanguardiacom) July 1, 2026