Βενεζουέλα: Το απόκοσμο σκηνικό στον ουρανό του Καράκας - Ανατριχιαστικά βίντεο

Την ώρα που η Βενεζουέλα δεν έχει συνέλθει από τους φονικούς σεισμούς, που στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν 2.000 άτομα - ενώ δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι - ένα απόκοσμο θέαμα ήρθε για να προκαλέσει νέο κύμα αγωνίας.
Ο ουρανός στο Καράκας πήρε ένα κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα το απόγευμα της Τρίτης (30/06), με τους πολίτες να μην μπορούν να αντιληφθούν αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.
Θα μπορούσε να είναι σκληρή ταινίας, αλλά οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα είναι καθόλα αληθινές.
Οι χρήστες των social media κατέληξαν σε πολλά συμπεράσματα όσον αφορά στους λόγους πίσω από το παράξενο φαινόμενο, με ορισμένους να το βλέπουν ως κακό οιωνό και άλλους να κάνουν λόγο ακόμα και για «Αποκάλυψη». Βέβαια, η χώρα ζει ήδη μία από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της.
Αλλά, η επιστήμη έχει όλες τις απαντήσεις για τον κόκκινο ουρανό της Βενεζουέλας.
Πρόκειται για σκέδαση Rayleigh (πρόκειται για το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο φωτεινά κύματα σκεδάζονται από μικροσκοπικά μόρια αερίων) το οποίο συνδυασμένο, σε συνδυασμό με κυκλοφορία αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Συνήθως, διασκορπίζει μικρότερα μήκη κύματος, όπως το μπλε, και σπάνια πιο έντονα, όπως το κόκκινο. Παράλληλα, η σαχαριανή σκόνη πάνω από τη Βενεζουέλα είναι εξαιρετικά λεπτή και λειτουργεί σαν φυσικό φίλτρο.
«Η επιστήμη μπορεί να έχει την απάντηση. Αλλά, πνευματικά, η εικόνα μοιάζει αδύνατο να αγνοηθεί. Ένας αιματοβαμμένος ορίζοντας πάνω από το έθνος που έχει ήδη σειστεί από τους σεισμούς, το πένθος, τα ερειπωμένα κτίρια και τους χιλιάδες αγνοούμενους» σχολίασε μία χρήστης.
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