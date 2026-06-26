Σχεδόν χιλιάδες κοντεούν να φτάσουν οι νεκροί στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό φονικό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που χτύπησαν τη χώρα, κοντά στο Καράκας.

Την ίδια στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα και αγνοούνται σχεδόν δύο ημέρες μετά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βενεζουέλας Χόρχε Ροδρίγκες.

Εκτός από τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών, 383 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένων 13 νοσοκομείων και 25 εμπορικών κέντρων, ενώ τουλάχιστον 1.00 άλλες υποδομές έχουν υποστεί ζημιές.

Ομάδες διάσωσης από ξένες χώρες και βοήθεια άρχισαν να φθάνουν σήμερα, την ώρα που κάτοικοι των πληγεισών περιοχών σε απόγνωση και ξένοι εθελοντές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων. Ανάμεσα στα κράτη, που στέλνουν διασωστικά συνεργία, είναι και η Ελλάδα.

Η αποστολή βοήθειας της Ελλάδας στη Βενεζουέλα

Την αποστολή διασωστικών συνεργείων στη Βενεζουέλα αναλαμβάνει η Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών ΑποστολώνΘεσσαλονίκης (ΕΠΟΜΕΑ), μέλη της οποίας αναχωρούν αύριο (27/6) για τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

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Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 3 ο Πρόεδρος της ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης, Μίλτος Μπενάκης, εξήγησε ότι η αποστολή θα επιχειρήσει μεταξύ άλλων με Σέρβους και Τούρκους διασώστες, στα σημεία τα οποία θα υποδειχθούν, με εξοπλισμό όπως drones με θερμικές κάμερες, αλλά και σκύλους έρευνας, προς αναζήτηση επιζώντων.

VENEZUELAN EARTHQUAKE UPDATE: At least 589 people have been killed and 50,000 remain missing following the earthquakes in Venezuela, according to authorities. pic.twitter.com/pvCg8b7XkP — Breaking911 (@Breaking911) June 26, 2026

Σύμφωνα με τον κ. Μπενάκη, πρόκειται για μια ακριβή σε κόστος αποστολή, με αποτέλεσμα να είναι σε εξέλιξη η ανεύρεση χορηγιών τόσο με ιδιώτες, όσο και με το κράτος. Πρόκειται για μια αποστολή που απαρτίζεται από εθελοντές, με επαγγελματική κατάρτιση.

Σήμερα, στρατιώτες της Βενεζουέλας βοηθούν στις διασώσεις, Η ομάδα «Λα Γκουάιρα» έχει σώσει ήδη 243 άτομα, κατά το BBC.

Βνεζουέλα: Πάνω από 50.000 αγνοούμενοι σύμφωνα με τον ΟΗΕ

Περισσότεροι από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ.

«Πρόκειται για μια επιχείρηση διάσωσης εξαιρετικά περίπλοκη. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι και 920 έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Η έρευνα μέσα στα συντρίμμια είναι επομένως μια κολοσσιαία αποστολή», δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Γενεύη.

«Βεβαίως, υπάρχει επίσης η απειλή των μετασεισμών. Οι ομάδες διάσωσης παρεμβαίνουν επομένως σε συνθήκες απίστευτης πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τις ανθρωπιστικές υποθέσεις.

