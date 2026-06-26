Βενεζουέλα: Η «βιβλική» καταστροφή του Καράκας σε αριθμούς - Γιατί χτυπήθηκε τόσο βαριά από τον σεισμό

Ώρες αφού οι δύο καταστροφικοί σεισμοί έπληξαν τη Βενεζουέλα, δυτικά του Καράκας, η πρωτεύουσα της λατινικής δημοκρατίας υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Οι αρχές συνέχισαν την Παρασκευή τις έρευνες για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν χαθεί κάτω από τα ερείπια κτιρίων, καθώς οι εκτιμήσεις για τους νεκρούς προσεγγίζουν τους 600, και πάνω από 4.300 είναι οι τραυματίες, αναφέρει το Al Jazeera.

Καράκας - Η καταστροφή σε αριθμούς

Όλα άρχισαν όταν σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας, ακολουθούμενος λιγότερο από ένα λεπτό μετά, από έναν σεισμό μεγέθους 7,5 Ρϊχτερ, τον ισχυρότερο από το 1900, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας και αδελφός της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι 200 ​​άνθρωποι είχαν παγιδευτεί και 250 κτίρια είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί σε όλη τη χώρα.

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Στο Καράκας και τις κοντινές παράκτιες περιοχές, τουλάχιστον οκτώ νοσοκομεία, η έδρα του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας και η γαλλική πρεσβεία ήταν μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Οι αρχικές εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη τοποθετούν την εκτιμώμενη οικονομική ζημία μεταξύ 1% και 7% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας, ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη παράσχει ξεχωριστή εκτίμηση για τις απώλειες στην πρωτεύουσα.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες ζημιές έχουν αναφερθεί στο ίδιο το Καράκας. Οι δημόσιες υποδομές υπέστησαν επίσης σοβαρές ζημιές, με την πρόεδρο Ροντρίγκεζ να αναφέρει διακοπές ρεύματος.

Γιατί έχει πληγεί τόσο βαριά το Καράκας;

Η Βενεζουέλα έχει μακρά ιστορία καταστροφικών σεισμών, επειδή βρίσκεται κατά μήκος των ορίων μεταξύ των τεκτονικών πλακών της Καραϊβικής και της Νότιας Αμερικής.

Το Καράκας βρίσκεται επίσης σε μια βαθιά ιζηματογενή λεκάνη, η οποία ενισχύει τα σεισμικά κύματα από τους σεισμούς, δήλωσε στο Al Jazeera ο Vashan Wright, γεωφυσικός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο το Καράκας είναι τόσο ευάλωτο σε ζημιές από σεισμούς είναι ότι τα κτίρια και οι υποδομές του δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχουν σε δονήσεις και συχνά βρίσκονται σε επισφαλές έδαφος.

Οι μεγαλύτερες ζημιές στο Καράκας σημειώθηκαν στην περιοχή Αλταμίρα, όπου τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης ανέσυραν επιζώντες από τα ερείπια ενός 22όροφου κτιρίου, ενώ συγγενείς αναζητούσαν αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Στην περιοχή αυτή, πολλά από τα κτίρια που κατέρρευσαν είναι χτισμένα πάνω σε ιζήματα και αυτό τα καθιστά πολύ πιο ευάλωτα σε σεισμικά κύματα.

Επίσης, υπάρχουν πολλές παράτυπες κατοικίες σε αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα και αυτά τα είδη κτιρίων δεν είναι προετοιμασμένα να αντέξουν πολύ ισχυρούς σεισμούς.

Ο επαρκής πολεοδομικός σχεδιασμός και οι οικοδομικοί κανονισμοί, οι οποίοι ενσωματώνουν τη σεισμική δραστηριότητα, απαιτούν σημαντική χρηματοδότηση, την οποία η Βενεζουέλα δύσκολα μπορεί να αντέξει οικονομικά, καθώς εδώ και καιρό υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες.

Ένα άλλο ζήτημα για το Καράκας είναι ότι, με εστιακό βάθος περίπου 7,8 χλμ., οι σεισμοί ήταν επιφανειακοί, πράγμα που σημαίνει ότι ήταν πιο καταστροφικοί από ό,τι θα ήταν σεισμοί ίδιου μεγέθους σε μεγαλύτερο βάθος.