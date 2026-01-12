Βενεζουέλα: Η Ματσάδο ζητά την βοήθεια του Βατικανού για την απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων

Την βοήθεια του Βατικανού για την απελευθέρωση των πολικών κρατουμένων ζήτησε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που τιμήθηκε πρόσφατα με το Νόμπελ Ειρήνης, υπογραμμίζοντας στην συνάντηση που είχε σήμερα, Δευτέρα με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' ότι «η ήττα του κακού πλησιάζει».

«Με την υποστήριξη της Εκκλησίας και την άνευ προηγουμένου στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η ήττα του κακού στη χώρα πλησιάζει», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Ζήτησα (από τον πάπα) να μεσολαβήσει για όλους τους Βενεζουελάνους που παραμένουν σε απομόνωση ή αγνοούνται», πρόσθεσε.

Με αργούς ρυθμούς διεξάγεται η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει σήμερα άλλες 116 αποφυλακίσεις. Ωστόσο, οι οικογένειες των φυλακισμένων αναμένουν με αγωνία, μετά την υπόσχεση που έδωσαν οι αρχές την περασμένη Πέμπτη.

Μόνο 50 άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης και της αντιπολίτευσης.