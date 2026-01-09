Βενεζουέλα: Η Μελόνι στέλνει «ευχές» στην πρόεδρο Ροντρίγκες - «Ελπίζω να βελτιώσει την κατάσταση»

«Ελπίζω στη Βενεζουέλα η κατάσταση να βελτιωθεί με την πρόεδρο Ροντρίγκες. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια, οι καθηγητές κερδίζουν δυο ευρώ τον μήνα και με διάφορα επιδόματα, ο μισθός τους φτάνει τα 160 ευρώ», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στην σημερινή της συνέντευξη Τύπου.

«Η δική μας άκρα αριστερά εξηγεί στους εξόριστους της Βενεζουέλας τι σημαίνει να είσαι Βενεζουελάνος, αυτό είναι κάτι που θεωρώ σουρεαλιστικό. Η καλύτερη απάντηση δόθηκε από τους εξόριστους της χώρας αυτής, οι οποίοι γέμισαν τα social media με μηνύματα χαράς και ελπίδας», πρόσθεσε.

Μελόνι: Τι είπε για το Κραν Μοντανά

Με αναφορά στην τραγωδία του Κρα Μοντανά, η Μελόνι δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη πρέπει να είναι αυστηρότατη» και ότι η ιταλική κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να αποδοθεί -αποτελεσματικά- δικαιοσύνη».

«Οι κανονισμοί μας στην Ιταλία είναι αυστηρότεροι από τους ελβετικούς, αλλά θεωρώ ότι μαζί με την αντιπολίτευση πρέπει να εξετάσουμε ό,τι αφορά τα κλειστά καταστήματα, την πιθανότητα να απαγορευθούν τα πυροτεχνήματα που τοποθετούνται πάνω στα μπουκάλια.

Οι επιχειρηματίες μας μπορούν να βρουν χίλιους άλλους τρόπους, για να γιορτάζουν οι πελάτες τους», τόνισε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης, κατά το ΑΜΠΕ.