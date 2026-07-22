Βενεζουέλα: Νέα δίκη στις ΗΠΑ για τον Μαδούρο - Αφορά υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αναμένεται να εμφανιστούν εκ νέου σε αμερικανικό δικαστήριο την Τετάρτη για ακρόαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών που τους αφορά, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ημερομηνίας έναρξης της δίκης τον Ιούνιο του 2027.

Η ακρόαση ενώπιον του Αμερικανού περιφερειακού δικαστή οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το μεσημέρι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ενδέχεται να ρίξει φως στα επόμενα βήματα μιας από τις πιο πολυσυζητημένες και καθοριστικές ποινικές υποθέσεις στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ.

Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη Φλόρες στο αυστηρά φρουρούμενο σπίτι τους στο Καράκας κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής στις 3 Ιανουαρίου που διέταξε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν κατηγορηθεί για χρήση των ηγετικών τους θέσεων στην πλούσια σε πετρέλαιο χώρα της Νότιας Αμερικής για τη διευκόλυνση των αποστολών κοκαΐνης. Δήλωσαν αθώοι και δεν έχει οριστεί ημερομηνία δίκης. Σε δικαστικό έγγραφο που κατέθεσαν την Τρίτη το βράδυ, οι εισαγγελείς του γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ στο Μανχάταν και οι δικηγόροι υπεράσπισης του Μαδούρο πρότειναν την έναρξη της δίκης τον Ιούνιο του 2027.

Ο περιφερειακός δικαστής πρέπει τελικά να ορίσει το χρονοδιάγραμμα και και τα δύο μέρη δήλωσαν ότι ενδέχεται να ζητήσουν προσαρμογές.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στο σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε, οι δικηγόροι και των δύο πλευρών πρότειναν η προθεσμία για την πρώτη δέσμη νομικών αιτημάτων του Μαδούρο, με στόχο την απόρριψη της υπόθεσης, να οριστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου.

Ανέφεραν ότι η διαδικασία αυτή πιθανότατα θα περιλαμβάνει αίτημα απόρριψης της υπόθεσης με το επιχείρημα ότι ο ίδιος θα πρέπει να απολαμβάνει ασυλίας από τη δίωξη, ως ηγέτης κυρίαρχου κράτους.

Κατά την πρώτη εμφάνιση του Μαδούρο στο δικαστήριο, στις 5 Ιανουαρίου, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Μπάρι Πόλακ, άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε επίσης να αμφισβητήσει το κατηγορητήριο, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η σύλληψη του Μαδούρο ενδέχεται να μην ήταν νόμιμη.

Ο Μαδούρο, σοσιαλιστής ηγέτης που διατηρούσε οριακές σχέσες με την Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της θητείας του στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας (από το 2013 έως τη σύλληψή του), χαρακτήρισε τον εαυτό του «αιχμάλωτο πολέμου» κατά την εμφάνισή του στις 5 Ιανουαρίου. Εδώ και καιρό κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιδιώκουν την ανατροπή του προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας, η οποία είναι μέλος του ΟΠΕΚ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλούν τον Μαδούρο διεφθαρμένο δικτάτορα του οποίου η κακοδιαχείριση της οικονομίας οδήγησε σε οικονομική κατάρρευση και τον κατηγορούν για νοθεία στις ψήφους επανεκλογής του το 2018 και το 2024. Σταμάτησαν να τον αναγνωρίζουν ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας το 2019.

Σε συμβουλευτική γνωμοδότηση πριν από την έφοδο του Ιανουαρίου, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε ότι θα ήταν νόμιμο για τον Τραμπ να διατάξει μονομερώς την επιχείρηση, επειδή εξυπηρετούσε ένα σημαντικό εθνικό συμφέρον και δεν ανέβαινε στο επίπεδο ενός πολέμου που θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου.

Σημειώνεται πως οι σχέσεις Καράκας και Ουάσινγκτον πλέον έχουν βελτιωθεί μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, με τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας που είχε αναλάβει η πρώην Αντιπρόεδρός του, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει αναπτύξει στενότερους δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ.