Βενεζουέλα: Νεκρός ο 18χρονος διεθνής Γιμπέρτ Μπεροτεράν μετά τους σεισμούς

Ο δεκαοκτάχρονος νεαρός παίκτης της Βενεζουέλας, Γιμπέρτ Μπεροτεράν (Yimvert Berroteran), επιβεβαιώθηκε ως ένα από τα θύματα των καταστροφικών σεισμών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Υπενθυμίζεται ότι, οι νεκροί από την διπλή δόνηση της Τετάρτης κοντεύουν να αγγίξουν τους 1.000.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βενεζουέλας στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε για τον άτυχο ποδοσφαιριστή: «Σήμερα, το ποδόσφαιρο της Βενεζουέλας αποχαιρετά με βαθιά θλίψη έναν νεαρό άνδρα που εκπροσώπησε τα χρώματα της χώρας μας με υπερηφάνεια, αφοσίωση και αγάπη.

Ο θάνατός του (Μπεροτεράν) βύθισε ολόκληρη την οικογένεια Βινοτίντο στο πένθος και αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι σε όλους όσους μοιράστηκαν εμπειρίες μαζί του τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».

La historia de Yimvert Berroterán, la joya venezolana que murió tras el terremotohttps://t.co/ushHM3YJtp — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) June 27, 2026

Και πρόσθεσε: «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους, τους συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο και τους αγαπημένους του σε αυτή τη στιγμή βαθιάς θλίψης.

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Γιμπέρτ, το φως σου θα συνεχίσει να λάμπει σε κάθε καρδιά του Βινοτίντο. Είθε η ψυχή σου να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Βενεζουέλα: Ποιος ήταν ο Γιμπέρτ Μπεροτεράν

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της FIFA, ο Μπεροτεράν, «προϊόν» της Universidad Central de Venezuela FC, έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία φέτος.

Με την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας, έπαιξε σε περισσότερους από δέκα αγώνες στο επίπεδο U17 και κλήθηκε αρκετές φορές στην U20. Αγωνίστηκε επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA U-17 στο Κατάρ 2025.

