Βενεζουέλα: Οι αμφιβολίες του Τραμπ για τη Μαρία Ματσάδο και η επικοινωνία με την Ντέλσι Ροδρίγκεζ

Μετά την επιχείρηση Τραμπ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο «ανοιχτό» παραμένει το ζήτημα της διαδοχής. Μάλιστα, ενώ η Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα ήταν ένα πιθανό σενάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, λέγοντας ότι «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού που είναι απαραίτητα για να κυβερνήσει τη χώρα της.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτήν να ηγηθεί της χώρας. Δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό στη χώρα της. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα αλλά δεν εμπνέει σεβασμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα. Πρόσθεσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκεζ που δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να τάσσεται θετικά προς την Ντέλσι Ροδρίγκεζ.

Ένοικος του Λευκού Οίκου σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

«Ο Μάρκο μόλις είχε μια συζήτηση μαζί της και είναι έτοιμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να λειτουργήσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εποχή μετά τον Μαδούρο.



Η Ντέλσι Ροδρίγκεζ είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαδούρο και ήταν η πρώτη αξιωματούχος που μίλησε δημόσια μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Κάλεσε τις ΗΠΑ να προσκομίσουν απόδειξη ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι εν ζωή.

Μάλιστα, η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής (για το προεδρικό ζεύγος) από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Αργότερα πηγές ανέφεραν πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ρωσία, κάτι που διέψευσε η Μόσχα.