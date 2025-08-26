Το «βιβλίο-φάντασμα» που επέστρεψε στη βιβλιοθήκη μετά από 82 χρόνια

Ένα βιβλίο που δανείστηκε το 1943 επέστρεψε στη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Σαν Αντόνιο... 82 χρόνια αργότερα!

Το έργο «Το παιδί σας, η οικογένειά και οι φίλοι του» της ψυχολόγου Φράνσις Μπρους Στράιν, γεμάτο συμβουλές για γονείς και οικογένεια, βρέθηκε ξανά στα ράφια της βιβλιοθήκης χάρη στον εγγονό της γυναίκας που το δανείστηκε.

Σύμφωνα με το Associated Press, o PAAG, όπως υπέγραψε στην επιστολή του, εξήγησε πώς βρήκε το βιβλίο ανάμεσα σε κουτιά που κληρονόμησε μετά τον θάνατο του πατέρα του. Πιθανολογεί πως το βιβλίο διαβάστηκε όταν ο πατέρας του ήταν μόλις 11 ετών.

Η αρχική δανειολήπτρια; Η γιαγιά του, Μαρία ντελ Σοκόρο Αλντρέτε Φλόρες (Κορτέζ), η οποία το πήρε μαζί της όταν μετακόμισε στην Πόλη του Μεξικού για να εργαστεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το βιβλίο είχε χαρακτηριστεί το 1943 από την εφημερίδα Cincinnati Enquirer ως «πλήρης οδηγός για τις προσωπικές σχέσεις του παιδιού με την οικογένειά του και τον έξω κόσμο», ενώ οι New York Times επαινούσαν τη συγγραφέα για την ευαίσθητη αλλά ρεαλιστική προσέγγισή της στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

82 Years Later, Overdue Book Is Returned to Library: ‘I Hope There Is No Late Fee’ https://t.co/A6GuJNVu2b — People (@people) August 24, 2025

Ο PAAG αστειεύτηκε λέγοντας: «Ελπίζω να μην υπάρξει χρέωση καθυστέρησης, επειδή η γιαγιά δεν θα μπορεί πλέον να το πληρώσει».

Ευτυχώς, η βιβλιοθήκη έχει καταργήσει τα πρόστιμα από το 2021.

Αν ίσχυαν ακόμα, η καθυστέρηση των 82 ετών θα κόστιζε περίπου 900 δολάρια. Και με τον πληθωρισμό; Περισσότερα από 16.000 δολάρια!