Bikegirl: Νεκρή σε τροχαίο η διάσημη influencer - Η «προφητική» ανάρτηση λίγες ώρες πριν

Μια influencer μοτοσυκλετών, γνωστή για το ότι οδηγούσε χωρίς χέρια, σκοτώθηκε σε σύγκρουση με δύο οχήματα — λίγες μόνο ώρες αφότου είχε αναρτήσει για τους φόβους της ότι μπορεί να πάθει ατύχημα.

Η Karen Sofia Quiroz Ramirez, γνωστή στο διαδίκτυο ως «Βikergirl», πέθανε σήμερα (3/12) αφού βρέθηκε κάτω από τις ρόδες ενός φορτηγού ενώ προσπαθούσε να οδηγήσει τη μηχανή της ανάμεσα σε δύο οχήματα στην Κολομβία, σύμφωνα με το Jam Press.

Η 25χρονη μοτοσικλετίστρια, που μοιραζόταν βίντεο όπου οδηγούσε χωρίς χέρια και χωρίς προστατευτικό μπουφάν, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο από τη μία πλευρά, προτού χτυπηθεί από το φορτηγό από την άλλη, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Διαπιστώθηκε ο θάνατός της επί τόπου.

Bikegirl: Το «προφητικό» μήνυμα

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, σύφωνα με τη New York Post, κοντά στη Φλοριδαμπλάνκα, βόρεια της Μπογοτά, έμοιαζε να κάνει μια ανατριχιαστική προφητεία.

«Ελπίζω να μην τρακάρω επειδή οδηγώ χωρίς τα γυαλιά μου», είχε γράψει στους 45.000 ακόλουθούς της.

Η αιτία του θανατηφόρου δυστυχήματος βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.