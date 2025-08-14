Βίντεο AI δείχνει ένα άλλο «τέλος» της επίσκεψης Πούτιν στην Αλάσκα

Αύριο, Παρασκευή (15/8) είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε στρατιωτική βάση στην Αλάσκα, στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής ανάμεσα σε πρόεδρο των ΗΠΑ και Ρωσίας από την εισβολή της δεύτερης χώρας στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, βίντεο κατασκευασμένα από τεχνητή νοημοσύνη (AI) κάνουν τον γύρο του διαδικτύου στην Ουκρανία, δείχνοντας ένα διαφορετικό «τέλος» της επίσκεψης του Πούτιν στην Αλάσκα, πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ.

Στο εν λόγω βίντεο, που φαίνεται περισσότερο ως καμπάνια «ψυχολογικού πολέμου», φαίνεται ο πρόεδρος της Ρωσίας να πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τραμπ στην Αλάσκα, προτού ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, Κυρίλο Μπουδάνοφ, ο οποίος έχει ανέβει σε βουνοκορφή, τον «εκτελέσει» με τουφέκι τύπου sniper.

An AI-generated video showing the “perfect ending” to Putin’s visit to Alaska has appeared on Ukrainian social media.



In the video, the role of the sniper is played by Ukraine’s intelligence chief, Kyrylo Budanov. pic.twitter.com/KBijgzYwQw — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2025

Το «παζάρι» του Τραμπ στον Πούτιν για την ειρήνη

Περισσότερο οικονομικό, παρά πολιτικό χαρακτήρα φαίνεται πως θα έχει η αυριανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει η Telegraph, γνωρίζοντας ότι ο Πούτιν είναι ανυποχώρητος σε ό,τι αφορά τις εδαφικές διεκδικήσεις στην Ουκρανία, πράγμα που δεν αποδέχεται το Κίεβο, έχει βάλει στο «τραπέζι» άλλους παράγοντες που μπορούν να δελεάσουν τον Ρώσο πρόεδρο, όπως τα σπάνια ορυκτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του την Παρασκευή (15/08), έχοντας στη διάθεσή του μια σειρά από οικονομικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προσελκύσουν τον Πούτιν.

Σύμφωνα με την Telegraph, οι προτάσεις περιλαμβάνουν την παραχώρηση στη Μόσχα της δυνατότητας εκμετάλλευσης φυσικών πόρων στην Αλάσκα, καθώς και την άρση ορισμένων αμερικανικών κυρώσεων που πλήττουν τη ρωσική αεροπορική βιομηχανία.