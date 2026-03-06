Βίντεο από τη στιγμή που ξεσπούν σειρήνες πολέμου στο Ακρωτήρι Κύπρου - Οι οδηγίες των Αρχών

Τη στιγμή που οι σειρήνες ήχησαν στο Ακρωτήρι της Κύπρου, έξω από τη βρετανική βάση, το πρωί της Παρασκευής, κατέγραψε η κάμερα του Orange Press Agency.

Για την ενημέρωση και την ασφάλεια του πληθυσμού σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου, οι Κυπριακές Αρχές προχώρησαν στην έκδοση οδηγιών αυτοπροστασίας.

Η επίσημη σύσταση της Κυβέρνησης για τις περιπτώσεις όπου ηχήσουν σειρήνες είναι οι πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Αναζήτηση Υπογείου: Εάν η οικία σας, μια γειτονική οικοδομή ή ο χώρος στον οποίο βρίσκεστε διαθέτει υπόγειο, κατευθυνθείτε άμεσα προς αυτό. Η μετακίνηση πρέπει να γίνει ΠΕΖΟΙ και με απόλυτη ψυχραιμία.

Παραμονή σε Εσωτερικό Χώρο: Εάν βρίσκεστε σε κτίριο χωρίς υπόγειο, παραμείνετε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Επιλέξτε σημείο μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

Από τον Εξωτερικό στον Εσωτερικό Χώρο: Εάν τη στιγμή του συναγερμού βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μετακινηθείτε άμεσα στον ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ εσωτερικό χώρο.

Πρωτόκολλα σε Σχολεία και Νοσοκομεία: Σε χώρους όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, το αρμόδιο προσωπικό εφαρμόζει ειδικά πρωτόκολλα. ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ προς αυτά τα σημεία για να μην παρεμποδίζεται το έργο των αρχών.

Περιορισμός Μετακινήσεων: Μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, παραμένουμε προστατευμένοι σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους. ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζοί είτε με όχημα.