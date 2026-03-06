Βίντεο από τη στιγμή που ξεσπούν σειρήνες πολέμου στο Ακρωτήρι Κύπρου - Οι οδηγίες των Αρχών

Τη στιγμή που οι σειρήνες ήχησαν στο Ακρωτήρι της Κύπρου, έξω από τη βρετανική βάση, το πρωί της Παρασκευής, κατέγραψε η κάμερα του Orange Press Agency.
Για την ενημέρωση και την ασφάλεια του πληθυσμού σε περιπτώσεις σοβαρού κινδύνου, οι Κυπριακές Αρχές προχώρησαν στην έκδοση οδηγιών αυτοπροστασίας.
Η επίσημη σύσταση της Κυβέρνησης για τις περιπτώσεις όπου ηχήσουν σειρήνες είναι οι πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
- Αναζήτηση Υπογείου: Εάν η οικία σας, μια γειτονική οικοδομή ή ο χώρος στον οποίο βρίσκεστε διαθέτει υπόγειο, κατευθυνθείτε άμεσα προς αυτό. Η μετακίνηση πρέπει να γίνει ΠΕΖΟΙ και με απόλυτη ψυχραιμία.
- Παραμονή σε Εσωτερικό Χώρο: Εάν βρίσκεστε σε κτίριο χωρίς υπόγειο, παραμείνετε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ. Επιλέξτε σημείο μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.
- Από τον Εξωτερικό στον Εσωτερικό Χώρο: Εάν τη στιγμή του συναγερμού βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μετακινηθείτε άμεσα στον ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ εσωτερικό χώρο.
- Πρωτόκολλα σε Σχολεία και Νοσοκομεία: Σε χώρους όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, το αρμόδιο προσωπικό εφαρμόζει ειδικά πρωτόκολλα. ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ προς αυτά τα σημεία για να μην παρεμποδίζεται το έργο των αρχών.
- Περιορισμός Μετακινήσεων: Μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση, παραμένουμε προστατευμένοι σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους. ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζοί είτε με όχημα.
