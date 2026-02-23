Μενού

Bloomberg: Προς πάγωμα της επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ οδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Ευρωπαϊκή Ένωση | Shutterstock
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο της πρόγραμμα περί δασμών, μεταδίδει το Bloomberg ⁠News.

Το πρακτορείο Reuters που αναμεταδίδει την είδηση σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία.

ΚΟΣΜΟΣ