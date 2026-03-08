Bloomberg: Σχέδιο Τραμπ για κατάσχεση του ουρανίου του Ιράν - Αβεβαιότητα για την τοποθεσία των αποθηκών

Τα αποθέματα ουρανίου είναι το μεγαλύτερο αγκάθι στη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και ίσως και να αποτέλεσε και τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα, με το Bloomberg, έγινε γνωστό ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την επιλογή ανάπτυξης ειδικών δυνάμεων στο έδαφος για να κατασχέσουν ουράνιο σχεδόν κατάλληλο για βόμβες του Ιράν, καθώς οι αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο ότι η αποθήκη μπορεί να έχει μετακινηθεί, σύμφωνα με τρεις διπλωματικούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν σε βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο. Η αβεβαιότητα σχετικά με το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν έχει ενταθεί, καθώς έχουν περάσει σχεδόν εννέα μήνες από τότε που οι επιθεωρητές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ατομική Ενέργεια επαλήθευσαν τελευταία φορά την τοποθεσία του, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας για να συζητήσουν περιορισμένες διαβουλεύσεις.

«Δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν σε αυτό και κάποια στιγμή, ίσως το κάνουμε εμείς», δήλωσε ο Τραμπ αργά το Σάββατο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Air Force One. «Δεν το έχουμε κυνηγήσει, αλλά είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε αργότερα. Τώρα δεν θα το κάναμε».

Ένας από τους δηλωμένους στόχους των επιθέσεων κατά του Ιράν ήταν να απαλλαγεί η Ισλαμική Δημοκρατία από οποιαδήποτε ικανότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, οι επιθέσεις στις ατομικές εγκαταστάσεις πέρυσι περιέπλεξαν το έργο παρακολούθησης του ουρανίου. Αυτό πλέον έχει γίνει ζήτημα άμεσης σημασίας για τους στρατιωτικούς σχεδιαστές, και δεν είναι σαφές εάν οποιαδήποτε ειδική επιχείρηση θα διεξαγόταν από τις ΗΠΑ ή τις ισραηλινές δυνάμεις.

Δημόσια, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ εκφράζουν εμπιστοσύνη ότι γνωρίζουν πού φυλάσσεται το ουράνιο. Ιδιωτικά, λέγεται ότι υπάρχει λιγότερη βεβαιότητα. Τις εβδομάδες πριν από τις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι παρατηρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, με έδρα τη Βιέννη, παρατήρησαν συνεχιζόμενη δραστηριότητα έξω από σήραγγες που έχουν κατασκευαστεί σε έναν λόφο κοντά στο Ισφαχάν, όπου το υλικό είχε καταγραφεί τελευταία φορά πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες.

Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει την πιθανότητα ότι τουλάχιστον μέρος από τα 441 κιλά (972 λίβρες) υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που φυλάσσονταν στο συγκρότημα μετακινήθηκε, δήλωσε ένας διπλωμάτης στην αυστριακή πρωτεύουσα, εξοικειωμένος με τις αξιολογήσεις του οργανισμού.

Η αποθήκη είναι αρκετή για περίπου μια δωδεκάδα πυρηνικών κεφαλών εάν υποβληθεί σε περαιτέρω εμπλουτισμό, με τις ΗΠΑ να αναφέρουν συγκεκριμένα 11 βόμβες. Το Ιράν επίσης κατέχει περισσότερα από 8.000 κιλά ουρανίου με χαμηλότερο επίπεδο εμπλουτισμού, υλικό που θα μπορούσε να αναβαθμιστεί αν αποκατασταθεί η ικανότητα εμπλουτισμού.

Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ αναζητούν ενεργά το υψηλά εμπλουτισμένο υλικό και διαθέτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν ανάπτυξη ειδικών δυνάμεων εάν η τοποθεσία του επιβεβαιωθεί, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.