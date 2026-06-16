«Βοήθεια, έπεσε»: Ο γιος των Mango κάλεσε πρώτα τη σύντροφο του πατέρα του και μετά την αστυνομία

Στη δημοσιότητα ήρθε ηχητικό από το τηλεφώνημα που έκανε ο Τζόναθαν Άντικ στις Αρχές, ύστερα από την «πτώση» του πατέρα του, Ισάακ Άντικ, που του στοίχησε τη ζωή. Υπενθυμίζεται πως ο γιος του ιδιοκτήτη της Mango είχε συλληφθεί ως ύποπτος για την υπόθεση.

Στο δακρύβρεχτο τηλεφώνημα, ο 45χρονος ακούγεται να ενημερώνει για την τραγική μοίρα του πατέρα του και να ζητά βοήθεια.

«Χρειάζομαι βοήθεια, ο πατέρας μου έπεσε» είπε στην κλήση, μετά το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας των δύο ανδρών στη Βαρκελώνη τον Δεκέμβριο του 2024.

«Νομίζω ότι έπεσε σε ένα φαράγγι. Παρακαλώ στείλτε κάποιον. Στείλτε ασθενοφόρο» καλούσε, με λυγμούς, προσθέτοντας ότι «δεν μπορεί να δει» τον πατέρα του.

Το ηχητικό δημοσιεύτηκε την ώρα που κυκλοφορούν πληροφορίες πως ο Τζόναθαν Άντικ έκανε πέντε λεπτά να καλέσει κάποιον. Το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στη σύντροφο του Ισάακ, Εστεφάνια Κνουθ, και στα 8 λεπτά μετά το συμβάν πήρε τις Αρχές, για να ζητήσει βοήθεια.

Μήνες μετά τον θάνατο του 71χρονου μεγιστάνα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου με την υποψία πως δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά δολοφονία.

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«Δεν με εκπλήσσει ότι με θεωρείς ικανό να σε σκοτώσω»

Οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν συχνές προστριβές για οικονομικά ζητήματα, με τον Τζόναθαν να αντιδρά με ιδιαίτερη οργή όταν ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της διαθήκης του πατέρα του.

«Δεν με εκπλήσσει ότι με θεωρείς ικανό να σε σκοτώσω» έγραφε σε ένα μήνυμά του προς τον Ισάακ τον Ιούλιο του 2024, μήνες πριν τελικά χάσει τη ζωή του.

«Καταλαβαίνω τώρα ότι ήταν αδύνατο να επιδιορθώσουμε τη σχέση μας. Δεν με εκπλήσσει που το σχοινί τελικά έσπασε» φέρεται να έγραφε σε ένα δεύτερο.

Πριν από το θανατηφόρο περιστατικό του Δεκεμβρίου, ο γιος του μεγιστάνα φαίνεται ότι είχε επισκεφτεί αρκετές φορές το σημείο όπου βρήκε τον θάνατο, μεταξύ άλλων και τέσσερις μέρες πριν το περιστατικό.

Μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων, ενώ κατασχέθηκε το διαβατήριό του και τον διέταξε να δίνω το παρών στο δικαστήριο κάθε εβδομάδα, λόγω φόβων ότι θα προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι φέρει ευθύνη και κάνει λόγο για «αβάσιμες και άδικες κατηγορίες», αλλά ανακοίνωσε την παραίτησή του από την αντιπροεδρία της Mango.