Ποιος είναι ο Τζόναθαν Άντικ της Mango; Η «εμμονή με το χρήμα» και οι τεταμένες σχέσεις με τον πατέρα του

Ο 45χρονος γιος του ιδρυτή της εταιρείας ένδυσης Mango συνελήφθη χθες, Τρίτη (19/05), ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου. Οι δικαστικές πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο διψασμένο για χρήμα και εξουσία.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία, μετά από τη νέα έρευνα όσον αφορά στον θάνατο του πατέρα του, Ισάακ, στη Βαρκελώνη τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο 71χρονος δισεκατομμυριούχος έκανε πεζοπορία με τον γιο του στα βουνά της περιοχής όταν έπεσε από περίπου 150 μέτρα μέσα σε γκρεμό και πέθανε.

Έναν μήνα μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο 45χρονος ορίστηκε μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mango, ολοκληρώνοντας την 18ετη θητεία του στη διαχείριση της ανδρικής μόδας.

Είχε υπηρετήσει τον κολοσσό και από τη θέση του αντιπροέδρου, κάτω από τον πατέρα του, από το 2014 έως το 2017, όταν είχε οριστεί υπεύθυνος για το προϊόν, την εικόνα, τη γραφιστική, την ανάπτυξη, τις τεχνολογικές αγορές και τα δημιουργικά έργα της εταιρείας.

Στη συνέχεια διετέλεσε εκτελεστικός αντιπρόεδρος μέχρι το 2019. Το 2021 διορίστηκε διευθυντής της Mango Man.

Ο ίδιος και οι δύο αδελφές του διαθέτουν από κοινού το 95% της Mango, με το εναπομείναν 5% να ανήκει στον Τόνι Ρουίζ, ο οποίος διαθέτει υψηλόβαθμη θέση στην εταιρεία τα τελευταία 6 χρόνια.

Μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη, ο Ρουίζ ορίστηκε επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου.

Η «εμμονή» με τα χρήματα

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα για την υπόθεση που απασχολεί παγκοσμίως, ο Τζόναθαν Άντικ είχε επιδείξει «εμμονή για το χρήμα» και μία επιθυμία να εξασφαλίσει την κληρονομιά του, των πολλών δισεκατομμυρίων.

Οι δικαστικές Αρχές κρίνουν πως υπάρχουν «αρκετά στοιχεία» για να εξεταστεί ο 45χρονος για προμελετημένο φόνο του πατέρα του.

Πλην των οικονομικών λόγων, κατά τα ίδια στοιχεία - που δημοσιεύονται από τα διεθνή ΜΜΕ - υπάρχουν πληροφορίες και για μία ιδιαίτερα τεταμένη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών.

Να σημειωθεί πως ο ύποπτος έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στα όσα έλαβαν χώρα εκείνη τη μέρα στο βουνό.

Ο ίδιος και η νομική του ομάδα, ωστόσο, επιμένουν στην αθωότητά του και αρνούνται όσα του καταλογίζονται.

Η οικογένεια, παράλληλα, επιμένει πως δεν υπάρχουν απτά στοιχεία που να υποστηρίζουν το κατηγορητήριο.