Ελεύθερος ο Τζόναθαν Άντικ της Mango για τον θάνατο του πατέρα του - Πλήρωσε εγγύηση 1 εκατ. ευρώ

Λίγη ώρα έμεινε μόνο στη φυλακή ο γιος του ιδρυτή της Mango για τον θάνατο του πατέρα του, καθώς κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ο γιος του ιδρυτή της Mango, τον οποίο ανέκριναν σήμερα οι αρχές κοντά στη Βαρκελώνη, ως ύποπτο στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τον θάνατο του πατέρα του, κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να μην προφυλακιστεί και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο, ανακοίνωσε η δικαιοσύνη.

«Η δικαστής διέταξε, στο πλαίσιο περιοριστικών μέτρων, την αφαίρεση του διαβατηρίου (του Τζόναθαν Άντιτς), την απαγόρευση να φύγει από τη χώρα και να εμφανίζεται εβδομαδιαίως ενώπιον των δικαστικών αρχών», διευκρίνισε το δικαστήριο του Μαρτορέλ, στην Καταλονία, σε ένα δελτίο Τύπου.

Mango: Πώς έγινε η σύλληψη

Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης. Η καταλανική περιφερειακή αστυνομία πραγματοποίησε τη σύλληψη στο σπίτι του μεγαλύτερου γιου του επιχειρηματία.

Μετά τη σύλληψη, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της οικογένειας εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση, η οποία αναπαράγεται ολόκληρη εδώ: «Ο Τζόναθαν Άντιτς καταθέτει αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της διαδικασίας σχετικά με το ατύχημα της 14ης Δεκεμβρίου 2024. Αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να προσθέσουμε πολλά περισσότερα, επειδή η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική εντολή φίμωσης. Υπήρξε και θα συνεχίσει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συνεργασία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας».

