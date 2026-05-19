Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με την υπόθεση του ιδρυτή της εταιρείας ρούχων Mango, καθώς συνελήφθη για τον θάνατό του ο μεγαλύτερος γιος του στα πλαίσια πολύμηνης έρευνας της καταλανικής αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι, αν και ο ιδρυτής φέρεται να σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο 2024 πέφτοντας από βράχια κατά την διάρκεια πεζοπορίας κοντά στην Βαρκελώνη, τα βλέμματα είχαν στραφεί στον γιο του.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Τζόναθαν Αντιτς (ο μεγαλύτερος γιος) ήταν μόνος με τον πατέρα του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, όταν ο 71χρονος έπεσε κατά την διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι τον Σπηλαίων Μονσεράτ στην περιοχή της Βαρκελώνης. Αρχικά ο θάνατός του αποδόθηκε σε ατύχημα.

Ομως η μαρτυρία του δεν έπεισε, αντίθετα τροφοδότησε τις υποψίες. Ο Τζόναθαν Αντιτς έπεσε σε αντιφάσεις, άφησε θολές περιοχές και περιέγραψε γεγονότα που δεν ταίριαζαν με τις διαπιστώσεις της καταλανικής αστυνομίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ισπανικού Τύπου. Και αυτό, σε συνδυασμό με τη μαρτυρία της Εστεφάνια Κνουτ, επαγγελματία γκόλφερ και συντρόφου του Ισακ Αντιτς, η οποία δήλωσε ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στον πατέρα και τον γιο ήταν κακές».

Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, ο Ισακ Αντιτς εγκαταστάθηκε στην ηλικία των 14 ετών στη Βαρκελώνη, στην Ισπανία, Ιδρυσε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους πρετ-α-πορτέ με 2.800 καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο θάνατός του συγκλόνισε τον επιχειρηματικό κόσμο.