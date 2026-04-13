«Βολές» από τον Φιντάν κατά Αθήνας και Λευκωσίας: «Η συνεργασία με το Ισραήλ φέρνει προβλήματα»

Βολές κατά της Αθήνας και της Λευκωσίας εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αναφορικά με τη συνεργασία τους με το Ισραήλ.

«Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, "Ελληνοκυπριακής Διοίκησης" και Ισραήλ δεν φέρνει περισσότερη εμπιστοσύνη, φέρνει περισσότερη δυσπιστία. Φέρνει περισσότερα προβλήματα και πόλεμο» ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

«Βλέπουμε ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξαιρετικά επικίνδυνες πολιτικές εδώ. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στην προσπάθεια της Ελλάδας να ακολουθήσει ένα είδος πολιτικής που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν ακολουθεί μόνη της» συμπλήρωσε ο ίδιος, και επεσήμανε πως καμία από τις δύο χώρες «δεν χρειάζεται «στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ».

«Η Ελλάδα είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ και η "Ελληνοκυπριακή Διοίκηση'' έχει την υποστήριξη της ΕΕ. Ποια στρατηγική λογική θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αναζήτηση αυτού του είδους συνεργασίας είναι κάτι που ούτε αυτοί μπορούν να μου εξηγήσουν» εξήγησε.

Ακόμα, υποστήριξε ότι «το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξει να χαρακτηρίσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο μετά το Ιράν, καθώς δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς εχθρό» και κατήγγειλε πως οι ενέργειες της χώρας στον Λίβανο θυμίζουν αυτά που κάνει στη Γάζα.

Ο Τούρκος υπουργός πρόσθεσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ παραμένουν «ειλικρινείς» όσον αφορά την επίτευξη εκεχειρίας, παρά το γεγονός ότι δεν κατέληξαν σε συμφωνία στις συνομιλίες του Σαββάτου με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά συμπλήρωσε ότι το Ισραήλ «θα μπορούσε να διαταράξει την ειρηνευτική διαδικασία».

«Πιστεύω ότι αν το πυρηνικό ζήτημα καταλήξει σε μια κατάσταση ''όλα ή τίποτα'', ειδικά όσον αφορά τον εμπλουτισμό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε σοβαρά εμπόδια», προειδοποίησε ο Φιντάν.