Βολιβία και Ισραήλ αποκατέστησαν τις διπλωματικές του σχέσεις μετά από δύο χρόνια κρίσης

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Βολιβίας αποκατέστησαν χθες τις διπλωματικές σχέσεις τους, οι οποίες είχαν διακοπεί πριν από δυο χρόνια με απόφαση της τότε κυβέρνησης στη Λα Πας, εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια τελετής που οργανώθηκε στην Ουάσιγκτον.

«Τερματίζουμε σήμερα το μακρύ και ανώφελο κεφάλαιο του χωρισμού μεταξύ των δυο φίλων χωρών μας», είπε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ στον βολιβιανό ομόλογό του Φερνάντο Αραμάγιο στην εκδήλωση στην ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ.

Ο κ. Σάαρ θύμισε ότι συνομίλησε με τον βολιβιανό νέο πρόεδρο, τον κεντροδεξιό Ροδρίγο Πας, την επομένη της εκλογικής νίκης του στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο κ. Πας, που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, αποφάσισε πολύ γρήγορα να εξομαλύνει τη σχέση με το Ισραήλ, η οποία είχε διακοπεί το 2023 με απόφαση του προκατόχου του της αριστεράς Λουίς Άρσε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Πας εξάλλου αποκατέστησε επίσης τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, που είχε διακόψει ο σοσιαλιστής προκάτοχός του Έβο Μοράλες το 2008.

«Αισθανόμαστε πολύ κοντά στον ισραηλινό λαό, επειδή μοιραζόμαστε πολλές προκλήσεις», είπε ο επικεφαλής της βολιβιανής διπλωματίας Αραμάγιο κατά τη διάρκεια της τελετής. «Έχουμε συναίσθηση του μακρού δρόμου που μας περιμένει και των προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Η Βολιβία ήταν η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που διέκοψε τις σχέσεις με το Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε χαρακτηρίσει την απόφασή της την εποχή «παράδοση στην τρομοκρατία».

Η κυβέρνηση Άρσε είχε εξάλλου ενταχτεί τον Οκτώβριο του 2024 στη διαδικασία σε βάρος του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) του ΟΗΕ, με πρωτοβουλία της Νότιας Αφρικής, για παραβίαση της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος της γενοκτονίας.

Ανάμεσα στις πρώτες αποφάσεις της νέας κυβέρνησης της Βολιβίας ήταν να καταργηθούν οι βίζες για τους ισραηλινούς και τους αμερικανούς τουρίστες.