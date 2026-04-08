Βόρεια Κορέα: «Ο νότος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός» - Ανησυχία μετά τις πυραυλικές δοκιμές

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας προς τη θάλασσα σήμερα Τετάρτη (8/4), στη δεύτερη εκτόξευση που έκανε μέσα σε δύο ημέρες, δήλωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας, λίγες ώρες αφότου ένας ανώτερος Βορειοκορεάτης αξιωματούχος εξαπέλυσε χοντροκομμένες προσβολές κατά των ελπίδων της Σεούλ για θερμότερες σχέσεις.

Το Γενικό Επιτελείο της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι αρκετοί πύραυλοι απογειώθηκαν από την ανατολική παράκτια περιοχή Γουονσάν της Βόρειας Κορέας το πρωί της Τετάρτης και πέταξαν περίπου 240 χιλιόμετρα (150 μίλια) ο καθένας προς την κατεύθυνση των ανατολικών υδάτων της Βόρειας Κορέας.

Ανέφερε ότι ένας επιπλέον βορειοκορεατικός βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε αργότερα την Τετάρτη ταξίδεψε περισσότερα από 700 χιλιόμετρα από την ανατολική ακτή της Βόρειας Κορέας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας δήλωσε ότι εκτιμά ότι ο πύραυλος έπεσε σε ύδατα εκτός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της χώρας.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι διατηρεί την ετοιμότητα να αποκρούσει τυχόν προκλήσεις από τη Βόρεια Κορέα στο πλαίσιο μιας ισχυρής στρατιωτικής συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι εντόπισε την εκτόξευση ενός άγνωστου βλήματος από την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας την Τρίτη.

Τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο βλήμα, πιθανώς επίσης βαλλιστικός πύραυλος, εξαφανίστηκε από τα νοτιοκορεατικά στρατιωτικά ραντάρ αφού εμφάνισε μια ασυνήθιστη εξέλιξη στο αρχικό στάδιο εκτόξευσης. Αυτό υποδηλώνει ότι η εκτόξευση κατέληξε σε αποτυχία, σύμφωνα με τις αναφορές.

Οι εκτοξεύσεις της Τετάρτης σηματοδότησαν την τέταρτη και την πέμπτη γνωστή δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου της Βόρειας Κορέας φέτος, συμπεριλαμβανομένης μιας ομοβροντίας περίπου 10 εκτοξεύσεων από την περιοχή Σουνάν τον Μάρτιο.

ΥΠΕΞ Βόρειας Κορέας: «Η Νότια Κορέα θα παραμείνει για πάντα το πιο εχθρικό κράτος»

Οι διαδοχικές εκτοξεύσεις έγιναν αφού η Πιονγκγιάνγκ κατέστησε σαφές ότι δεν έχει καμία πρόθεση να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Σεούλ, η κυβέρνηση της οποίας εξακολουθεί να εκφράζει ελπίδες για την αποκατάσταση του διαλόγου που βρίσκεται εδώ και καιρό σε ύφεση.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Τζανγκ Κουμ-τσολ, πρώτος υφυπουργός στο βορειοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών, δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα παραμείνει πάντα το «πιο εχθρικό εχθρικό κράτος του Βορά». Ο ίδιος χλεύασε τη Νότια Κορέα ως «ανόητους που εκπλήσσουν τον κόσμο» έχοντας «ευσεβείς πόθους». Ανάλογη δήλωση έκανε πρόσφατα η Κιμ Γιο-τζονγκ, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αφού ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε-Μιούνγκ εξέφρασε τη λύπη του για τις φερόμενες πτήσεις μη στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Βόρεια Κορέα, η Κιμ Γιο-τζονγκ τον επαίνεσε για αυτό που αποκάλεσε ειλικρίνεια και θάρρος, αλλά επανέλαβε την απειλή για αντίποινα εάν επαναληφθούν τέτοιες πτήσεις. Νοτιοκορεάτες αξιωματούχοι απάντησαν χαρακτηρίζοντας τη δήλωση της Κιμ Γιο-τζονγκ ως ουσιαστική πρόοδο στις σχέσεις.

Ο Τζανγκ σημείωσε ότι η δήλωση αποτελεί προειδοποίηση. Επέκρινε επίσης τη Νότια Κορέα επειδή πρόσφατα συνυπέγραψε ψήφισμα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τις υποτιθέμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Βορά.