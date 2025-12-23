Βραζιλία: Αποφυλακίστηκε προσωρινά ο Μπολσονάρου - Ο λόγος

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ενέκρινε το αίτημα του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου για αποφυλάκιση, προκειμένου να νοσηλευτεί και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ανήμερα τα Χριστούγεννα.

Η απόφαση πάρθηκε από τον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, που είχε προεδρεύσει στη δίκη του τον Σεπτέμβριο για απόπειρα πραξικοπήματος, με καταδίκη σε 27 χρόνια κάθειρξη.



Ο 70χρονος Μπολσονάρου. σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ εκτίει την ποινή του στην Μπραζίλια από τα τέλη Νοεμβρίου και αύριο θα μεταφερθεί για πρώτη φορά εκτός φυλακής στην ιδιωτική κλινική DF Star, όπου θα υποβληθεί σε επέμβαση για βουβωνοκήλη. Η μεταφορά θα γίνει με διακριτικότητα, σύμφωνα με εντολή του δικαστή, και θα τον συνοδεύει η σύζυγός του Μισέλ.



Ο πρώην πρόεδρος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι το 2018 και είχε ήδη υποβληθεί σε σοβαρή επέμβαση στην ίδια κλινική τον περασμένο Απρίλιο. Αν και αρχικά επρόκειτο να παραχωρήσει συνέντευξη στον ιστότοπο Metropoles, η συνέντευξη ακυρώθηκε λόγω υγείας.



Πρόσφατα, ο δικαστής Μοράες είχε απορρίψει το αίτημα για κατ’ οίκον περιορισμό των συνηγόρων του Μπολσονάρου, αλλά ενέκρινε αντίστοιχο αίτημα για τον στρατηγό Αουγκούστο Ελένο Ριμπέιρο, ο οποίος πλέον παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.