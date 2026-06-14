Βραζιλία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο - 6 νεκροί

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο το πρωί της Κυριακής.

Τα ελικόπτερα συνετρίβησαν στη δυτική ζώνη της πόλης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι έξι επιβαίνοντες, σύμφωνα με το AP.

Η Στρατιωτική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε ότι το ένα από τα ελικόπτερα έπεσε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου ήταν σταθμευμένα αρκετά ηλεκτρικά οχήματα, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.

⚠️URGENTE: Colisão entre dois helicópteros termina em queda das aeronaves e seis mortes no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/YvYOovKVbe — DELATEI (@Delateinews) June 14, 2026

Οι Αρχές δήλωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.

