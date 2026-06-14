Βραζιλία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντε Τζανέιρο - 6 νεκροί

Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα πάνω από το Ρίο ντε Τζανέιρο το πρωί της Κυριακής.
Τα ελικόπτερα συνετρίβησαν στη δυτική ζώνη της πόλης με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι έξι επιβαίνοντες, σύμφωνα με το AP.
Η Στρατιωτική Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ρίο ντε Τζανέιρο ανακοίνωσε ότι το ένα από τα ελικόπτερα έπεσε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου ήταν σταθμευμένα αρκετά ηλεκτρικά οχήματα, προκαλώντας πυρκαγιά η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε.
Οι Αρχές δήλωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.
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