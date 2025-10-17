Μενού

Βραζιλία: Ιερέας και γυναίκα πιστού πιάστηκαν σε ημίγυμνες «περιπτύξεις» δίπλα σε εκκλησία

Σάλος στη Βραζιλία, ιερέας πιάστηκε σε παράνομη σχέση με γυναίκα πιστού.

ιερεας βραζιλια
Καθολικοί ιερείς στη Βραζιλία | Shutterstock
Ένα απίστευτο σκηνικό εξελίχθηκε στη Βραζιλία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου φαίνεται ιερέας σε ημίγυμνη κατάσταση να πιάνεται στα «πράσα» από τον αρραβωνιαστικό της ερωμένης του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου, όταν ομάδα ανδρών «μπούκαρε» στο σπίτι του αιδεσιμότατου Λουσιάνο Μπράγκα Σιμπλίσιο, σταματώντας τον στα...προκαταρκτικά.

Η παράνομη σχέση μάλιστα λάμβανε χώρα λίγα μέτρα δίπλα από την εκκλησία, στην οποία λειτουργούσε ο ιερέας, και όπου επισκεπτόταν ο προδομένος άντρας που τον έκανε «τσακωτό».

 

