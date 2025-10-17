Βραζιλία: Ιερέας και γυναίκα πιστού πιάστηκαν σε ημίγυμνες «περιπτύξεις» δίπλα σε εκκλησία

Ένα απίστευτο σκηνικό εξελίχθηκε στη Βραζιλία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου φαίνεται ιερέας σε ημίγυμνη κατάσταση να πιάνεται στα «πράσα» από τον αρραβωνιαστικό της ερωμένης του.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13 Οκτωβρίου, όταν ομάδα ανδρών «μπούκαρε» στο σπίτι του αιδεσιμότατου Λουσιάνο Μπράγκα Σιμπλίσιο, σταματώντας τον στα...προκαταρκτικά.
Η παράνομη σχέση μάλιστα λάμβανε χώρα λίγα μέτρα δίπλα από την εκκλησία, στην οποία λειτουργούσε ο ιερέας, και όπου επισκεπτόταν ο προδομένος άντρας που τον έκανε «τσακωτό».
