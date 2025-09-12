Στον ακροδεξιό πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου επιβλήθηκε χθες Πέμπτη να εκτίσει ποινή κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος, στην ιστορική δίκη του στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (STF).

Η ποινή του επιβλήθηκε αφού κρίθηκε ένοχος για την κατηγορία πως συνωμότησε με σκοπό να εξασφαλίσει «την παραμονή του στην εξουσία με αυταρχικό τρόπο», παρά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον κεντροαριστερό διάδοχό του, τον νυν πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, στις εκλογές του 2022.

Τέσσερις εκ των πέντε δικαστών αποφάνθηκαν ότι ο Μπολσονάρου ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης που συνωμότησε για να τον διατηρήσει στην εξουσία. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 70χρονος βρέθηκε αντιμέτωπος ακόμα και με ποινή κάθειρξης άνω των 40 ετών.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, που είχε ήδη στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μέχρι το 2030, επέμεινε πως είναι αθώος και υποστήριξε ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους.