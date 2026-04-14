«Βρείτε 3,5 δισ. λίρες»: Πίεση Στάρμερ στον στρατό του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να εντοπίσουν εξοικονομήσεις ύψους 3,5 δισ. λιρών μέσα στο έτος, καθώς ο υφιστάμενος προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την κάλυψη των ήδη προγραμματισμένων αμυντικών δαπανών. Παράλληλα, η κυβέρνηση υπό τον Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι ενισχύει την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων ενόψει αυξανόμενων διεθνών απειλών.

Όπως μεταδίδει το Sky News, η οικονομική πίεση εντείνεται από την καθυστέρηση στην έγκριση του δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου άμυνας, γεγονός που οδηγεί στρατιωτικούς και κρατικούς αξιωματούχους στην αναζήτηση νέων τρόπων μείωσης κόστους. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου επισημαίνει ότι οι δαπάνες αυξάνονται συνολικά, ωστόσο οι ανάγκες είναι ακόμη μεγαλύτερες λόγω διεθνών εξελίξεων.

Την ίδια στιγμή, ο Τζορτζ Ρόμπερτσον ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «διαβρωτική αδράνεια» και ανεπαρκή προετοιμασία των ενόπλων δυνάμεων. Επισημαίνει επίσης ότι η αύξηση των κοινωνικών δαπανών δυσκολεύει την ενίσχυση της άμυνας, αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις στη δημοσιονομική πολιτική.