Μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που φέρεται να διήρκεσε περισσότερες από δύο δεκαετίες εκδικάζεται στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, με έναν άνδρα ηλικίας 60 ετών να αντιμετωπίζει δεκάδες κατηγορίες για τον βιασμό και τη σεξουαλική κακοποίηση της συζύγου του. Μαζί του δικάζονται ακόμη 12 άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν ή διευκόλυναν την κακοποίηση.

Σύμφωνα με το CNN ο άνδρας από το Στόκπορτ κατηγορείται για 48 αδικήματα, τα οποία φέρονται να διαπράχθηκαν από το 2004 και μετά. Για την προστασία της ιδιωτικότητας της γυναίκας του, οι βρετανικές Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του.

Αρχικά είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες, ωστόσο στη συνέχεια δήλωσε ένοχος για 15 αδικήματα, μεταξύ των οποίων πέντε βιασμούς, έξι περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία περίπτωση κοινοποίησης προσωπικών φωτογραφιών της συζύγου του χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Για τα υπόλοιπα 33 αδικήματα εξακολουθεί να δηλώνει αθώος.

Οι 12 συγκατηγορούμενοι

Στο εδώλιο θα καθίσουν ακόμη 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 73 ετών, οι οποίοι προέρχονται από διάφορες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ορισμένοι από τους άνδρες φέρεται να προσκαλούνταν στο σπίτι του ζευγαριού στο Στόκπορτ, περίπου 30 λεπτά νοτιοανατολικά του Μάντσεστερ, προκειμένου να συμμετάσχουν στις πράξεις που καταγγέλλονται.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται ο Τζόναθαν Κερκ, 43 ετών, διασώστης, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, συνωμοσία για βιασμό και συνωμοσία για σεξουαλική επίθεση. Ο Κερκ είχε φωτογραφηθεί το 2011 να κάνει χειραψία με τον πρίγκιπα Χάρι, κατά την επίσκεψη του τελευταίου σε εργαζόμενους στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά τις ταραχές στο Μάντσεστερ και το Σάλφορντ.

Στη δίκη βρίσκεται επίσης ο Καρλ Λίντσεϊ, 55 ετών, πρώην διευθύνων σύμβουλος ποδοσφαιρικού συλλόγου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τον βιασμό, συνωμοσία για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με πρόθεση.

Μεταξύ των υπόλοιπων κατηγορουμένων είναι οι Μοχάμεντ Σαμπίρ, Φίλιπ Γουάιλντ, Τζόρνταν Γουάλας, Άλαν Κίλαν, Ρόμπερτ Στιούαρτ, Σον Πιρς και Ρίτσαρντ Τάουνσεντ, ενώ κατηγορίες αντιμετωπίζουν επίσης οι Ντάνιελ Ρέινερ, Ντέιβιντ Γκρέιβς και Γκρέιαμ Μπρόουαμ.

Ξεχωριστά, ο 59χρονος Κιθ Φόδερρινγχαμ από το Νταντί της Σκωτίας έχει ήδη δηλώσει ένοχος για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων σεξουαλική επίθεση, συνωμοσία για βιασμό και συνωμοσία για χορήγηση ουσίας με πρόθεση. Παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να καταδικαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η δίκη του συζύγου και των 12 συγκατηγορουμένων έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 12 εβδομάδες και θα διεξαχθεί στο Minshull Street Crown Court του Μάντσεστερ.