Βρετανία: Είπε το «ναι» για χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ - «Στόχος η συλλογική αυτοάμυνα»

Υπουργοί στη Βρετανία συναντήθηκαν για να συζητήσουν την στοχοποίηση από το Ιράν άοπλων εμπορικών πλοίων, πολιτικών υποδομών και τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.
Επιβεβαίωσαν ότι οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για την «συλλογική αυτοάμυνα» της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων «αμυντικών επιχειρήσεων» για την υποβάθμιση πυραυλικών βάσεων που χρησιμοποιούνται για την επίθεση σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ.
«Συμφώνησαν ότι οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων σε πλοία της Red Ensign και σε πλοία των στενών συμμάχων μας και εταίρων του Κόλπου, ενέχουν τον κίνδυνο να ωθήσουν την περιοχή περαιτέρω σε κρίση και να επιδεινώσουν τις οικονομικές επιπτώσεις που γίνονται αισθητές στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο».
- «Ο Τσακ Νόρις δεν διαβάζει βιογραφίες, τις γράφει»: Η ζωή του ανθρώπου πίσω από τα memes του διαδικτύου
- «Τι κάνετε ρε παιδιά»: Τρένα παραβίασαν το κόκκινο οκτώ φορές μέσα σε λίγους μήνες
- Ίκερ Κασίγιας: Το «στενό μαρκάρισμα» σε 20χρονη καλλονή που προκάλεσε σάλο στην Ισπανία
- Νέα έφοδος της ΕΛΑΣ σε γκαλερί του Τσαγκαράκη στην Γλυφάδα: Φορτώνουν πίνακες σε φορτηγό
