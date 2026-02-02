Βρετανία: Επέμβαση Στάρμερ για τους φακέλους Επστάιν - Ζητά έρευνα για τον πρώην υπουργό Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διέταξε σήμερα μια πλήρη «έρευνα» των δεσμών μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του Πίτερ Μάντελσον, του Βρετανού πρώην πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον και πρώην υπουργού, εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αποπεμφθεί και από τη Βουλή των Λόρδων.

Ο Στάρμερ ανέθεσε στον γενικό γραμματέα της κυβέρνησής του, τον Κρις Γουόρμαλντ, «να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις επαφές μεταξύ του Πίτερ Μάντελσον και του Τζέφρι Επστάιν την εποχή που ο πρώτος ήταν υπουργός, δηλαδή από το 2008 μέχρι το 2010, κατά το ΑΜΠΕ.

Σύμφωνα με αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το 2009 ο Μάντελσον, τότε υπουργός Εμπορίου στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν, έστειλε στον Αμερικανό επιχειρηματία ένα e-mail που αφορούσε ένα εσωτερικό υπόμνημα της κυβέρνησης.

Βρετανία: Ο Στάρμερ παρεμβαίνει για το σκάνδαλο Επστάιν

Επρόκειτο για την ενημέρωση ενός συμβούλου για την οικονομική κατάσταση, που απευθυνόταν στον Γκόρντον Μπράουν αλλά είχε κοινοποιηθεί και στον υπουργό του.

Σε άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων, την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα Financial Times, ο Πίτερ Μάντελσον εμφανίζεται να προτείνει στον Επστάιν να ζητήσει από τον επικεφαλής της τράπεζας JPMorgan «να απειλήσει λιγάκι» τον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας για να μειώσει τον φόρο επί των μπόνους που λαμβάνουν οι τραπεζίτες.

Ο Μάντελσον παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος, μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον παιδεραστή προαγωγό Αμερικανό που πέθανε στη φυλακή το 2019.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ θεωρεί ότι ο πολιτικός «δεν θα έπρεπε» να παραμείνει μέλος της Βουλής των Λόρδων, όμως δεν έχει τη δικαιοδοσία να του στερήσει αυτήν την ιδιότητα.

Αυτές οι νέες αποκαλύψεις έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες, που αφορούσαν τραπεζικά δεδομένα και έδειχναν ότι ο Επστάιν είχε μεταφέρει συνολικά 75.000 δολάρια, σε τρεις συναλλαγές, σε λογαριασμούς που σχετίζονταν με τον Μάντελσον, το 2003 και το 2004.

Όταν ρωτήθηκε από το BBC ο Πίτερ Μάντελσον, που τότε ήταν απλός βουλευτής, είπε την Κυριακή ότι δεν θυμάται αυτές τις συναλλαγές και δεν ξέρει αν τα τραπεζικά έγγραφα είναι αυθεντικά.