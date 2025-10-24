Βρετανία: Εξαρθρώθηκε εργοστάσιο-φάμπρικα παράνομων ενέσιμων για αδυνάτισμα

Τη μεγαλύτερη επιχείρηση κατάσχεσης παράνομων φαρμάκων για απώλεια βάρους που έχει καταγραφεί διεθνώς πραγματοποίησε ο βρετανικός οργανισμός φαρμάκων (MHRA), εντοπίζοντας παράνομο εργοστάσιο στην κεντρική Αγγλία.
Σε αποθήκη στο Νόρθαμπτον, οι αρχές βρήκαν περισσότερες από 2.000 προγεμισμένες σύριγγες με τις ουσίες τιρζεπατίδη και ρετατρουτίδη, οι οποίες δεν έχουν λάβει έγκριση για χρήση στη Βρετανία.
Παράλληλα, κατασχέθηκαν δεκάδες χιλιάδες άδειες σύριγγες, μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών, καθώς και μετρητά ύψους 20.000 λιρών που συνδέονται με το παράνομο εμπόριο.
Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ξεπερνά τις 250.000 λίρες, ενώ η επιχείρηση διήρκεσε δύο ημέρες, στο πλαίσιο της εκστρατείας του MHRA για την πάταξη της διακίνησης επικίνδυνων σκευασμάτων αδυνατίσματος.
Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε την επιτυχία «σημαντική νίκη απέναντι σε εγκληματίες που αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή, επιδιώκοντας μόνο το γρήγορο κέρδος».
