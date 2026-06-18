Βρετανία: Ισόβια στον δολοφόνο του Πρέστον - Καταδικάστηκε και ο σύντροφός του για την κακοποίηση του μωρού

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε ένας 37χρονος εκπαιδευτικός στη Βρετανία για τη σεξουαλική κακοποίηση και τη δολοφονία του 13 μηνών Πρέστον Ντέιβι, ενός βρέφους που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι του μέσω διαδικασίας υιοθεσίας.

Ο Τζέιμι Βάρλεϊ κρίθηκε ένοχος για μια σειρά αποτρόπαιων πράξεων εις βάρος του παιδιού και το δικαστήριο του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης με «whole-life order», που σημαίνει ότι δεν θα έχει ποτέ δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους. Ο σύντροφός του, Τζον ΜακΓκόουαν-Φάζακερλεϊ, 32 ετών, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκισης για σεξουαλική κακοποίηση, κακομεταχείριση παιδιού και πρόκληση θανάτου μέσω παράλειψης προστασίας.

Ο μικρός Πρέστον είχε απομακρυνθεί από τη βιολογική του μητέρα λίγες ημέρες μετά τη γέννησή του και ζούσε με ανάδοχη οικογένεια μέχρι την ηλικία των εννέα μηνών, όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι του ζευγαριού στο πλαίσιο διαδικασίας υιοθεσίας.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί το βρέφος υπέστη επανειλημμένη σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση. Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αποκάλυψαν περισσότερους από 40 τραυματισμούς στο σώμα του.

Τον Ιούλιο του 2023 το ζευγάρι μετέφερε το παιδί χωρίς αισθήσεις στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 50 λεπτά για να το επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Βάρλεϊ υποστήριξε ότι είχε αφήσει το βρέφος μόνο του για λίγα λεπτά στην μπανιέρα και όταν επέστρεψε το βρήκε βυθισμένο στο νερό. Ωστόσο, οι ιατροδικαστές απέρριψαν αυτό το σενάριο, καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα που να παραπέμπουν σε πνιγμό.

Η αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ως οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, πιθανότατα από ασφυξία ή από την εισαγωγή αντικειμένων στο στόμα του παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό τηλέφωνο του Βάρλεϊ φωτογραφίες και βίντεο που αποτέλεσαν βασικά αποδεικτικά στοιχεία για τη συστηματική κακοποίηση του βρέφους.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για πιθανές παραλείψεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Το δικαστήριο άκουσε ότι το παιδί είχε εξεταστεί επανειλημμένα από κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς και νοσηλευτές τις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Μάλιστα, είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο νοσοκομείο, μεταξύ άλλων και με σπασμένο χέρι, χωρίς να ενεργοποιηθούν εγκαίρως μηχανισμοί προστασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης, επανεκκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για να εξεταστεί εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες έχασαν ευκαιρίες να εντοπίσουν την κακοποίηση και να προστατεύσουν το παιδί.

Σε συγκινητική δήλωσή της, η βιολογική μητέρα του Πρέστον ανέφερε ότι ο θάνατός του «δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», τονίζοντας πως το παιδί ήταν απολύτως ανυπεράσπιστο και εξαρτιόταν από τους ενήλικες που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του.

Η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Αγγλία, Rachel de Souza, χαρακτήρισε την υπόθεση «τεράστια αποτυχία του συστήματος προστασίας παιδιών», ζητώντας απαντήσεις για το πώς ένα παιδί που είχε έρθει σε επαφή με τόσους επαγγελματίες δεν κατάφερε να σωθεί.

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο επικεφαλής των ερευνών δήλωσε ότι πρόκειται για μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του, χαρακτηρίζοντας τους δύο καταδικασθέντες ως «ενσάρκωση του κακού».