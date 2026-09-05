Βρετανία: Κουκουλοφόροι νεοναζί απέκλεισαν λιμάνι για να μην εισέλθουν πρόσφυγες

Νεοναζιστές διαδηλωτές απέκλεισαν το λιμάνι Ντόβερ, το οποίο συνδέει τη νότια Βρετανία με τη βόρεια Γαλλία, προκαλώντας αναστάτωση και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
Ομάδες ανδρών ντυμένων στα μαύρα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατέκλυσαν το Σάββατο το πρωί τους δρόμους που οδηγούν στο πιο πολυσύχναστο λιμάνι-πορθμείο του Ηνωμένου Βασιλείου, προκαλώντας την οργή των οδηγών φορτηγών και των τουριστών που προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στα πλοία.
Βρετανία: Σάλο στο λιμάνι προκάλεσαν οι ακροδεξιοί
Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο έδειχναν μία μεγάλη ομάδα μασκοφόρων ντυμένων στα μαύρα να στέκεται στον δρόμο, ενώ φορτηγά περιμένουν στην κυκλοφορία δίπλα σε περιπολικά. Κάποιοι εκτιμούν ότι οι συγκεντρωμένοι ήταν περίπου 300 άτομα, αν και αυτό το νούμερο δεν έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομία.
Την ευθύνη για τις διαδηλώσεις φαίνεται να ανέλαβε μια ακροδεξιά ομάδα με την ονομασία «Patriot Platform», η οποία ανέφερε σε ζωντανή μετάδοση ότι στόχος της ήταν να αποκλείσει το λιμάνι για τρεις ημέρες.
Η ομάδα ιδρύθηκε από τον Ντάνι Τόμας, γνωστό και ως Ντάνι Τόμο, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης του ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον.
Ο Ρόμπινσον μοιράστηκε βίντεο με τους διαδηλωτές στον λογαριασμό του στο X, ενθαρρύνοντας και άλλους να συμμετάσχουν, λέγοντας «πηγαίνετε εκεί για να τους υποστηρίξετε».
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