Βρετανία: Με taser έπιασαν τον επίδοξο «μακελάρη» στο τρένο - Βίντεο με την επεισοδιακή σύλληψη

Γενικό συναγερμό εκπέμπουν οι σιδηρόδρομοι στη Βρετανία, μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι, σε τρένο που κατευθυνόταν προς το Λονδίνο, που άφησε δεκάδες τραυματίες.

Δύο άνδρες μαχαίρωναν αδιακρίτως όποιον επιβάτη έβλεπαν μπροστά τους. Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ οι δύο δράστες συνελήφθησαν. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρά τους, αποκλείουν πάντως τρομοκρατική επίθεση.

Βίντεο που φέρνει η Sun στη δημοσιότητα, καταγράφει τη στιγμή που οι αστυνομικοί χτυπούν με taser (ηλεκτροσόκ) έναν από τους ύποπτους για την επίθεση, σωριάζοντάς τον στην άσφαλτο.

Βρετανία: Το προφίλ των «μακελάρηδων»

Ο ανώτερος αξιωματικός Τζον Λάβλεζ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου της Βρετανικής Μεταφορικής Αστυνομίας, ότι «μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά από το τηλεφώνημα στο 999, δύο άνδρες βρίσκονταν ήδη υπό κράτηση».

Οι ύποπτοι είναι ένας 32χρονος και ένας 35χρονος Βρετανοί υπήκοοι. Και οι δύο γεννημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Από τους εννέα επιβάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά, τέσσερις έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ δύο εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Λάβλεζ τόνισε πως «σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό» και πρόσθεσε πως η έρευνα της Βρετανικής Αστυνομίας συνεχίζεται με στόχο να αποκαλυφθούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από τη φονική επίθεση.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.