«Τρέξτε, ο τύπος τους μαχαιρώνει όλους»: Μάρτυρες ανακαλούν τον τρόμο της επίθεσης στη Βρετανία

Σοκάρουν οι μαρτυρίες επιβατών του τρένου όπου σημειώθηκε η σκηνή του εγκλήματος στη Βρετανία, όταν οι δράστες, άγνωστος ο ακριβής αριθμός τους, άρχισαν να μαχαιρώνουν τον κόσμο εντός του συρμού.

Το τρένο κατευθυνόταν από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο. Σύμφωνα με τις Αρχές, η επίθεση ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση του τρένου από τον σταθμό του Πίτερμπορο.

Τώρα, αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο BBC το αιματηρό σκηνικό, καθώς οι επιβάτες των βαγονιών έτρεχαν να σωθούν από τους μανιασμένους δράστες.

Βρετανία: «Αίματα παντού, όλοι έτρεχαν»

Η αστυνομία έσπευσε στο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντόνκαστερ - Λονδίνο - Κινγκς Κρος καθώς αυτό έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση στο Χάντινγκτον στο Κέιμπριτζσαϊρ λίγο πριν τις 20:00 τοπική ώρα.

Διαβάστε ακόμα: Γάζα: Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ - Κατηγορεί τη Χαμάς για παραβιάσεις

Ο Άλιστερ Ντέι, ο οποίος επέστρεφε στο Χέρτφορντ, βρισκόταν στο τρένο όταν συνέβη η επίθεση - έχοντας χάσει οριακά την αρχική του πτήση ανταπόκρισης.

Μαζί με άλλους κρύφτηκε στο βαγόνι του εστιατορίου του τρένου, τη στιγμή που ένας συνεπιβάτης αντιμετώπισε έναν άνδρα με μαχαίρι.

«Ήμουν ακριβώς δίπλα στο βαγόνι του μπουφέ. Ήταν περίεργο. Ήμουν στο τέλος του βαγονιού. Όλα αυτά τα παιδιά έτρεχαν προς τα πάνω και νόμιζα ότι ήταν σαν φάρσα - για το Χάλογουιν ή για μαθητές», είπε.

«Μετά άρχισαν να φωνάζουν όλο και πιο δυνατά, εμφανίστηκαν κάθε είδους άνθρωποι με αίμα πάνω τους και σκέφτηκα, "Ω, διάολο, αυτό δεν είναι καλό". Είδα έναν τύπο να ορμάει και να τινάζει βίαια τα χέρια του.

Όλοι πεταχτήκαμε πάνω και όλοι συνέχισαν να τρέχουν, αλλά εγώ ήμουν δίπλα στο βαγόνι του μπουφέ. Ήμουν ο πρώτος που μπήκα, οπότε ήμουν στη γωνία. Μια νεαρή γυναίκα με την οποία μίλησα αργότερα ήταν δίπλα στην πόρτα, και ο δράστης ήταν στο παράθυρο με το μαχαίρι του προσπαθώντας να μπει. Προφανώς το είχαμε κλειδώσει μέχρι τότε».

Ο Τζο, ο οποίος επέστρεφε επίσης από τον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ , είπε ότι οι σκηνές ήταν «σαν να βγήκαν από ταινία».

Ο 24χρονος, από το Πέκαμ στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, είπε: «Έστειλα μηνύματα στους φίλους μου για τα σχέδιά μου για εκείνο το βράδυ και μετά κάποιοι μπήκαν τρέχοντας από το βαγόνι, λέγοντας: "Πρέπει να τρέξετε, πρέπει να τρέξετε".

Και μετά γρήγορα, απλώς άφησα τα πράγματά μου και άρχισα να τρέχω μαζί τους. Κοίταξα πίσω και μπορούσα να δω αυτόν τον τύπο - ήταν ένας αρκετά ψηλός, μαύρος άνδρας, και κρατούσε ένα ματωμένο μαχαίρι. Κοίταζες γύρω σου και υπήρχε αίμα παντού.

Το πιο τρομακτικό ήταν ότι ήξερα ότι επειδή οι στάσεις σε αυτό το στάδιο του ταξιδιού είναι μόνο το Στίβενεϊτζ και το Κινγκς Κρος, υπάρχουν αρκετά μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους.

Δεν είχαμε ιδέα για πόση ώρα θα ήμασταν στο τρένο.

«Αυτό που σκεφτόμουν ήταν ότι τώρα τρέχουμε μέσα από αυτό το τρένο, αλλά τι θα γίνει αν μας τελειώσουν τα βαγόνια για να περάσουμε; Τι θα γίνει αν φτάσουμε στο τέλος του τρένου; Τι θα συμβεί εκεί;».

Βρετανία: «Μαχαιρώνει τους πάντες»

Ο Όλι Φόστερ, ένας ακόμα επιβάτης, δήλωσε στο BBC ότι αρχικά άκουσε ανθρώπους να φωνάζουν «τρέξτε, τρέξτε, ένας τύπος κυριολεκτικά μαχαιρώνει τους πάντες» και πίστεψε ότι μπορεί να ήταν φάρσα που σχετίζεται με το Χάλογουιν.

Είπε ότι μέσα σε λίγα λεπτά, οι άνθρωποι άρχισαν να σπρώχνουν μέσα στο βαγόνι και παρατήρησε ότι το χέρι του ήταν «καλυμμένο με αίμα», καθώς υπήρχε «αίμα σε όλη την καρέκλα» στην οποία είχε ακουμπήσει.

Ένας μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας «εμπόδισε» τον επιτιθέμενο να μαχαιρώσει ένα νεότερο κορίτσι, αφήνοντάς τον με μια πληγή στο κεφάλι και τον λαιμό, είπε ο κ. Φόστερ.

Πρόσθεσε ότι το μόνο πράγμα που είχαν να χρησιμοποιήσουν εναντίον του επιτιθέμενου, στο βαγόνι που είχαν κλειδωθεί, ήταν ένα μπουκάλι ουίσκι, και προσεύχονταν απλά να μην μπει ο δράστης.

Αν και διήρκεσε μόλις 10-15 λεπτά, ο κ. Φόστερ λέει ότι το περιστατικό «έμοιαζε με μια αιωνιότητα».

Διαβάστε επίσης: Βρετανία: «Έπεσαν» μαχαιριές από 10 άτομα μέσα σε τρένο - Δύο συλλήψεις

Η αστυνομία της Βρετανίας προχώρησε σε δύο συλλήψεις αντρών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε η αστυνομία πρόκειται για έναν 32χρονο με βρετανική υπηκοότητα και έναν 35χρονος Βρετανό με καταγωγή από την Καραϊβική.

Ο αξιωματικός Τζον Λόβλες δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν χθες, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση δύο τραυματιών παραμένει σοβαρή.

«Η αστυνομική δράση κατά της τρομοκρατίας υποστήριζε αρχικά την έρευνά μας. Ωστόσο, στη φάση αυτή, δεν υπάρχει κάτι που να υπονοεί ότι επρόκειτο για περιστατικό τρομοκρατίας», δήλωσε ο Λόβλες στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

Συνεχίζονται οι έρευνες για να αποκαλυφθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό.