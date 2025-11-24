Βρετανία: Μπαράζ από «θερμά» επεισόδια στα ανοιχτά της Μάγχης - Αναχαιτίστηκαν δύο ρωσικά πλοία

Ασφυκτική τις τελευταίες ημέρες η γεωπολιτική ένταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Βρετανία και Ρωσία, καθώς η «μάχη» εντυπώσεων έχει μεταφερθεί στα χωρικά ύδατα, κατά το BBC.

Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, μετά το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Γιαντάρ, που την προηγούμενη εβδομάδα εντοπίστηκε στα βόρεια της Σκωτίας, κοντά σε βρετανικά χωρικά ύδατα, τώρα άλλα δύο ρωσικά πολεμικά πλοία αναχαιτίστηκαν από το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως η κορβέτα «Στόικι» και το πλοίο ανεφοδιασμού «Γέλνια» εντοπίστηκαν στη θάλασσα της Μάγχης, προκαλώντας την άμεση επέμβαση του περιπολικού πλοίου «Σέβερν» του Βασιλικού Ναυτικού της Βρετανίας.

Βρετανία: Κλιμακώνεται ο κύκλος εντάσεων με τη Ρωσία

Το Σέβερν αναχαίτισε αμφότερα τα πλεούμενα, οδηγώντας τα ανοικτά των ακτών της Βρετάνης στη Γαλλία όπου την παρακολούθηση τους ανέλαβε πλοίο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας τα τελευταία δύο χρόνια οι παραβιάσεις των Βρετανικών χωρικών υδάτων από Ρωσικά πλοία έχουν αυξηθεί κατά 30%, γεγονός που έχει ανεβάσει το επίπεδο επιφυλακής των βρετανικών και νατοϊκών δυνάμεων στην περιοχή, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται σε ανακοίνωση του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας.

Παράλληλα, δύτες που καθαρίζουν τους βυθούς από τα σκουπίδια, εντόπισαν στα ανοικτά των ακτών της Ουαλίας μία συσκευή που πιστεύεται ότι είναι μια ρωσική συσκευή εντοπισμού.

Κατά τη διάρκεια κατάδυσης ρουτίνας στα ανοιχτά του Γούλτακ Πόιντ στο Πέμπροκσαϊρ, οι δύτες βρήκαν το αντικείμενο που μοιάζει με ηχοσημαδούρα - μια ακουστική συσκευή παρακολούθησης, που χρησιμοποιείται συχνά για την ανίχνευση υποβρυχίων.

Ένας ανεξάρτητος αναλυτής άμυνας δήλωσε ότι ήταν «σίγουρος» ότι το ανακτηθέν αντικείμενο ήταν μια κατεστραμμένη ρωσική ηχοσημαδούρα RGB-1A.

