Βρετανία: Νέα μέτρα Στάρμερ για πλήρη απαγόρευση της υποστήριξης στην Παλαιστίνη

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η απαγόρευση φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων, κυρίως όταν οι συμμετέχοντες φωνάζουν συνθήματα που καλούν σε Ιντιφάντα.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των Εργατικών, «έχουμε περάσει σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο», μετά από την επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, την οποία οι βρετανικές αρχές εργαλειοποιούν για να προωθήσουν τον στιγματισμό της φιλοπαλαιστινιακής δράσης ως «τρομοκρατία».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αποδοκιμάστηκε την Πέμπτη από ομάδα ανθρώπων, όταν επισκέφθηκε υπηρεσία ασθενοφόρων στο Γκόλντερς Γκριν, με κάποιους κατοίκους της συνοικίας να τον κατηγορούν ότι δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει την εβραϊκή κοινότητα.

Βρετανία: Απαγόρευση ελευθεριών προμοτάρει ο Στάρμερ

Την Τετάρτη η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε σειρά μέτρων για τη δήθεν προστασία της εβραϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η διάθεση επιπλέον 25 εκατομμυρίων λιρών (28 εκατομμύρια ευρώ) και περισσότερες αστυνομικές περιπολίες.

Παράλληλα σε διάγγελμά του την Πέμπτη ο Στάρμερ δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό για να εξαλείψουμε αυτό το μίσος». Μεταξύ των μέτρων στα οποία αναφέρθηκε είναι και η αναστολή λειτουργίας φιλανθρωπικών ομάδων στις οποίες το κράτος προσάπτει «ρητορική μίσους».

Στη σημερινή του συνέντευξη στο BBC ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «πολλά μέλη της εβραϊκής κοινότητας» έχουν παραπονεθεί για τον «επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα» των φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερων κανονισμών σχετικά με τα συνθήματα και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν περιπτώσεις» στις οποίες η απαγόρευση μπορεί να είναι απαραίτητη.

«Είμαι ένθερμος υποστηρικτής της ελευθερίας της έκφρασης και των ειρηνικών διαδηλώσεων. Αλλά όταν ακούγονται συνθήματα όπως “Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα”, αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο» τόνισε ο Στάρμερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διεξάγονταν συζητήσεις «εδώ και αρκετό καιρό» με την αστυνομία σχετικά με αυτό το θέμα.