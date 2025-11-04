Βρετανία: Παίκτης του Big Brother νεκρός αφού έπεσε από όροφο πανάκριβου ξενοδοχείου

Ο Μπεν Ντάνκαν, γνωστός κοσμικός και τηλεοπτική προσωπικότητα που υπήρξε φίλος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, έχασε τη ζωή του σε ηλικία 45 ετών ύστερα από πτώση από την ταράτσα πολυτελούς ξενοδοχείου στο κεντρικό Λονδίνο.

Ο Ντάνκαν, ο οποίος σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους μαζί με το βασιλικό ζευγάρι και ανήκε στον στενό τους κύκλο, έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Big Brother το 2010.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε πολλές ακόμη εκπομπές, όπως τα Come Dine With Me, Ladette to Lady και Celebrity Coach Trip, ενώ παρουσίασε και προγράμματα, μεταξύ των οποίων το More Than A Mistress.

Το περιστατικό

Το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 23:00, η Μητροπολιτική Αστυνομία δέχθηκε κλήση για έναν άνδρα που βρισκόταν στην οροφή του ξενοδοχείου Trafalgar St. James, στο Westminster.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, ο Ντάνκαν έπεσε από ύψος επτά ορόφων -περίπου 30 μέτρων- καταλήγοντας στο Spring Gardens, δίπλα στην πλατεία Τραφάλγκαρ.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου έστειλε στο σημείο πλήρωμα ασθενοφόρου, παραϊατρικούς και ειδική ομάδα ταχείας επέμβασης, ωστόσο ο θάνατός του διαπιστώθηκε επί τόπου.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε: «Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε ανησυχίες για έναν άνδρα στην οροφή κτιρίου στην οδό Cockspur.

Ο άνδρας δυστυχώς έπεσε από ύψος.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο σημείο. Ο θάνατός του θεωρείται απροσδόκητος αλλά μη ύποπτος».

Μετά την αποφοίτησή του, ο Μπεν Ντάνκαν έγινε γνωστός για το κοσμικό του προφίλ και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ενώ συχνά απασχολούσε τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο.